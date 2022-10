Marcelo Ebrard ha vuelto a la carga con el tema de una posible sede por parte de México para los Juegos Olímpicos del 2036.

El canciller aseguró que no hay razones para descartar a México como un posible candidato para recibir por segunda vez en la historia unos Juegos Olímpicos.

Tiempo de anticipo de elección, importante para que sea en 2036

De acuerdo a las palabras de Marcelo Ebrard, el que la elección de la sede se realice muchos años antes, hace que México se coloque como candidato.

“Cada vez se hacen con más años de anticipación para presentarte y decir si quieres o no participar”, dijo el secretario de relaciones exteriores.

Y entonces habló del tiempo que se necesita para la candidatura.

“En este momento se presentan para el 2036 o el 2040. Si queremos participar, tendremos que presentarla en este o el otro año”, mencionó Marcelo, uno de los personajes que desde hace años han acompañado a Andrés Manuel López Obrador.

Marcelo Ebrard lanza cuestionamiento sobre quienes se niegan a realizar la candidatura

Y luego de explicar el proceso que hay para meter la candidatura de México para unos Juegos Olímpicos, Marcelo Ebrard lanzó una pregunta.

“¿Por qué no? Tenemos instalaciones olímpicas, no hay una razón para que no lo hagamos”, añadió el canciller.

Además, puntualizó por qué sería, a su ver, importante que desde ahora de buscara poner a México en este tema:

“Si no nos apuntamos vamos a estar para los Juegos Olímpicos del 2050 o del 2060″, destacó.

Información sobre la candidatura de México a los Juegos Olímpicos 2036 pic.twitter.com/EcPKxtDeL8 — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) October 14, 2022

París 2024, los Juegos Olímpicos sin futbol mexicano

La siguiente parada de los Juegos Olímpicos es la de París 2024.

Y para ese evento, el gran ausente para México será el futbol, pues no habrá representación ni masculina ni femenina.