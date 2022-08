El presidente AMLO promete investigar posibles casos de corrupción en el futbol mexicano. Así lo dijo esta mañana en su conferencia.

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló este día sobre posible corrupción en el futbol mexicano y promete ir hasta la última instancias.

“Propongo que hables con Raquel Buenrostro del SAT... Que pueda compartir información, y con Ricardo Mejía, para el asunto del futbol y a ver si hacemos aquí una relación de hechos”, declaró AMLO.

“Vamos a presentar y abrirlo aquí. Nada más que tengan todos los elementos y ver qué podemos hacer en este caso. Le va a interesar mucho a los que quieren el futbol y a todos, es un buen tema”, agregó el titular del Ejecutivo.

Representantes en el futbol mexicano, un serio problema

Entre los muchos escándalos que podrían destaparse en una investigación sobre el futbol mexicano, el tema de los representantes no faltará.

Víctor Manuel Vucetich, actual DT de Rayados, declaró que a lo largo de su carrera como técnico en el futbol mexicano ha sido testigo de actos de corrupción, pero no se ha prestado.

“El Rey Midas” detalló que algunos representantes le han ofrecido beneficios por llevar jugadores a sus equipos en turno.

“Siempre me han pedido que meta algunos jugadores y que nos va a ir bien a los dos, pero no acepto y me dicen que soy pendejo porque esto es un negocio”, declaró en Confesiones con Miguel Arizpe.

Víctor Manuel Vucetich dirigiendo un partido de Chivas en el Estadio Akron (Edgar Quintana / Edgar Quintana)

Werevertumorro destapa supuesto caso de corrupción

Werevertumorro, quien además de influencer tuvo un paso por la Segunda División de México, reveló que existen jugadores que apuestan.

Incluso, Gabriel Montiel, nombre real del Werever , expuso que hay jugadores en activo que apuestan, lo cual podría incurrir en actos de corrupción.

Asimismo, el influencer mencionó el caso de un portero que participaba en apuestas deportivas. Hasta aseguró que este arquero solía cometer muchos “errores”.

“Y con este jugador que, no te voy a decir quién es, es un jugador que ha cometido muchos errores y el güey sí apostaba. De pronto algún defensa puede apostar y pum lo manda allá (se mete un autogol), pero éste era portero”, relató Werevertumorro.

