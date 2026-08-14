Julián Gil celebró el mensaje que Marc Crosas le dedicó a Valeria Marín tras su salida de TUDN.

Valeria Marín anunció su salida de TUDN el pasado 12 de agosto y recibió mensajes de despedida de sus compañeros, incluido su amigo Marc Crosas.

Julián Gil reacciona al mensaje de Marc Crosas a Valeria Marín

Marc Crosas compartió un mensaje a Valeria Marín donde destacó su compañerismo y amistad mientras trabajaron en TUDN.

El cariñoso mensaje de Marc Crosas se enfocó en expresar que extrañaría a Valeria Marín y agradeció haber sido su compañero por tanto tiempo.

Julián Gil, esposo de Valeria Marín, reaccionó al mensaje de Marc Crosas y deseó que vuelvan a coincidir en otro proyecto.

“La mejor mancuerna carajo. Los quiero siempre juntos”, escribió Julián Gil, quien celebró el buen equipo que hacen Valeria Marín y Marc Crosas.

Julián Gil reacciona al mensaje de Marc Crosas a Valeria Marín (Instagram)

Valeria Marín también respondió al mensaje de Marc Crosas y le expresó que seguirán siendo amigos a pesar de ya no ser compañeros de trabajo.

“No me hagas esto. ¡Y si sí seguimos fluyendo?! ¡Te amo con todo mi ser! ¡Esto trasciende por siempre y para siempre! ¡De mi no te escapas!” Valeria Marín

La conductora mencionó que su amistad seguiría intacta tras ya no ser compañeros y cerró el mensaje con un cariñoso: “Te amo”.

Marc Crosas y Valeria Marín (Instagram/@marccrosas)

Mensaje de Marc Crosas generó escándalo en redes sociales y Julián Gil acabó con rumores

Usuarios de redes sociales criticaron la despedida de Marc Crosas a Valeria Marín, pues mencionaron que era “demasiado cariñoso”.

Incluso, hubo quienes mencionaron que la cercanía de Valeria Marín durante el Mundial 2026 había trascendido a algo más que una amistad y eso habría provocado que la conductora tuviera problemas con su esposo.

Valeria Marín aclaró que su salida de TUDN había sido su decisión y estaría por iniciar una nueva etapa en su carrera.

Valeria Marín y Julián Gil (Instagram/@juliangil)

Hasta el momento, Valeria Marín no ha revelado si estará en otro medio deportivo o cuál será el sigueinte paso en su carrera.