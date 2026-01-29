La Jornada 24 de Premier League continúa el domingo 1 de febrero con el partido Arsenal vs Manchester United. El duelo del equipo de Raúl Jiménez se transmitirá a las 8 horas en FOX One.

Partido: Arsenal vs Manchester United

Fecha: Domingo 1 de febrero

Fase: Jornada 24 Premier League

Horario: 8 horas, tiempo del centro de México

Sede: Old Trafford

Transmisión: FOX One

Manchester United vs Fulham: A qué hora ver a Raúl Jiménez en Premier League

La Jornada 24 de la Premier League enfrenta al Manchester United vs Fulham de Raúl Jiménez en punto de las 8 horas, tiempo del centro de México.

Manchester United vs Fulham: ¿Dónde ver a Raúl Jiménez en Premier League?

FOX One transmitirá el partido Manchester United vs Fulham de Raúl Jiménez.

¿Cómo le fue a Raúl Jiménez en Premier League? El Fulham enfrentó a Brighton (Steven Paston / AP)

¿Cómo llegan Manchester United y Fulham a la Jornada 24 de Premier League?

Manchester United se mantiene en la pelea por los primeros lugares de la Premier League después de 23 jornadas disputadas, previo al partido ante Fulham de Raúl Jiménez.

Con 38 puntos, Manchester United ocupa el cuarto lugar de la competencia que comanda Arsenal.

Raúl Jiménez y Fuham no vienen tan lejos de Manchester United, y con 34 puntos podrían acercarse más si suman los tres puntos en Old Trafford.

Resultados de Manchester United y Fulham en la Jornada 23 de Premier League: