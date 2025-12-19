Manchester City vs West Ham juegan en la Jornada 17 de la Premier League. Consulta a qué hora y dónde ver al equipo de Pep Guardiola, el sábado 20 de diciembre.
- Partido: Manchester City vs West Ham
- Fase: Jornada 17 de Premier League
- Fecha: Sábado 20 de diciembre de 2025
- Horario: 9 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Etihad Stadium
- Transmisión: HBO MAX y TNT Sports
El sábado 20 de diciembre de 2025 se miden Manchester City vs West Ham, partido programado a las 9 horas, tiempo del centro de México.
Manchester City vs West Ham: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 17 de Premier League?
Las señales de HBO MAX y TNT Sports transmitirán el partido Manchester City vs West Ham.
¿Cómo Manchester City a la Jornada 17 de Premier League?
El Manchester City se mantiene al acecho del liderato de la Premier League, y es favorito para derrotar al West Ham en la Jornada 17.
Previo a su partido en la Jornada 17 de la Premier League, el Manchester City goleó 3-0 como visitante al Crystal Palace.
Con los tres puntos conseguidos, el Manchester City llegó a 34 unidades, dos menos que el líder de la Premier League, el Arsenal.
¿Cómo quedó Manchester City en la Copa de la Liga de Inglaterra?
El miércoles 17 de diciembre, Manchester City avanzó a la semifinal de la Copa de la Liga de Inglaterra.
En la semifinal de la EFL Cup, el Manchester City se medirá con Newcastle el 12 de enero de 2026.
¿Cómo va el West Ham en la Premier League?
West Ham es uno de los coleros de la Premier League, así que le urge sumar en su visita al Manchester City.
Con 13 puntos, el West Ham ocupa el lugar 18 de la Premier League, por lo que en este momento descendería de categoría.