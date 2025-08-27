Un equipo de futbol de sala se volvió noticia al anunciar la contratación de dos jugadores sordos con lo que puso el ejemplo a otros equipos de lo representa la verdadera inclusión.

Se trata del Boavista un equipo de Futsal de Portugal que anunció la contratación de Ricardo Ribeiro y Miguel Silva, dos jugadores sordos como sus refuerzos para la siguiente temporada.

La noticia ha sido aplaudida por los seguidores del equipo y gente en torno a la liga ya que es un paso muy importante hacia la inclusión en el deporte.

Club rompe estereotipos y le apuesta a la inclusión al fichar a jugadores sordos

El Boavista, equipo de futsal portugués, fichó a Ricardo Ribeiro y Miguel Silva, dos jugadores sordos a petición de su entrenador Carlos Sousa quien los conoce.

De acuerdo con el entrenador del Boavista, los dos jugadores se incorporaron a los entrenamientos del equipo y por medio de los aparatos auditivos han entendido la forma de trabajo.

“Conozco muy bien a estos dos jugadores, los entrené en la APS, y como los conocía, pensé que podían ayudarnos. Tuvimos nuestro primer entrenamiento el lunes y ya oyen con los audífonos que usan, que también les permiten hablar con sus compañeros. Ya saben lo que tienen que hacer" contó en entrevista con AF Porto.

Boavista no contrató a intérpretes para sus jugadores sordos

El Boavista tiene dos nuevos refuerzos, Ricardo Ribeiro y Miguel Silva quienes son sordos pero ya son conocidos por el DT del equipo quien descartó la idea de contactar un intérprete para entenderse con sus dirigidos.

“Me preguntaron si quería un intérprete para los jugadores sordos, pero dos semanas después, terminé descartando al intérprete porque podíamos comunicarnos con normalidad. Hemos sido campeones los dos últimos años, tras haber sido subcampeones anteriormente" reveló el entrenador, Carlos Sousa.

“Lo que los hace únicos es que son inteligentes y saben qué hacer en la cancha. Si necesitamos resolver una situación, podemos hacernos entender y sortear el hecho de que son sordos" finalizó.