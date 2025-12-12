John Cena, la leyenda de la lucha libre mundial se retira el sábado 13 de diciembre en el WWE Saturday Night’s Main Event. Conoce a qué hora y dónde ver la última batalla del estadounidense.

En el evento principal de su gira de despedida, John Cena se enfrentará en el ring de la WWE a Gunther.

Lucha: John Cena vs Gunther

Fecha: Sábado 13 de diciembre de 2025

Horario: A partir de las 18:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Capital One Arena de Washington D. C

Transmisión: Netflix y Canal de YouTube de WWE

Lucha de retiro John Cena: A qué hora ver la última batalla de la leyenda de la WWE

A partir de las 18:30 horas inicia la función de despedida de la leyenda de la lucha libre, John Cena, en el Capital One Arena de Washington D. C.

Lucha de retiro John Cena: ¿Dónde ver la última batalla de la leyenda de la WWE?

En su año de retiro, John Cena se ha enfrentado en combates clásicos contra estrellas de la WWE como Cody Rhodes, CM Punk, Randy Orton, Brock Lesnar, AJ Styles, Sami Zayn, Logan Paul, R-Truth y Dominik Mysterio.

Pero su batalla de retiro será ante Guhnter, duelo que se podrá ver en la señal internacional de la plataforma Netflix y el Canal de YouTube de WWE.

¿Por qué se retira John Cena de la lucha libre?

John Cena anunció su retiro de la lucha libre desde el año 2024, y la fecha del sábado 13 de diciembre de 2025 quedó marcada para su adiós.

En WWE Saturday Night’s Main Event, John Cena se retirará y para ello, la WWE hizo un torneo en el que consiguió a su rival.

Gunther, rival de John Cena en su lucha de retiro, es considerado una de las superestrellas más grandes de la actualidad y un adversario fuerte para The Never Seen 17.

El excampeón Mundial de Peso Pesado y el campeón intercontinental con el reinado más largo de todos los tiempos, ganó The Last Time is Now para ganarse el derecho a ser el rival final de John Cena.