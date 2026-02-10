Los equipos de Liga MX aún puede fichar jugadores que se encuentren en la categoría de agentes libres, para que sean parte del Clausura 2026. El viernes 6 de marzo es la fecha límite que tienen los clubes.

Fecha límite para fichar jugadores en el Clausura 2026 de la Liga MX

A pesar de que los clubes de Liga MX se movieron de última hora para fichar a jugadores pues tenían como fecha límite el lunes 9 de febrero, para registrar futbolistas con contrato, aún pueden acceder a elementos libres.

Los equipos de Liga MX aún pueden contratar jugadores y el reglamento de Liga MX lo permite.

Será hasta el próximo 6 de marzo de 2026 cuando los equipos de la Liga MX pueden acceder a futbolistas que cumplen requisitos específicos.

¿Qué tipo de jugadores podrán fichar los equipos de Liga MX?

Los equipos de Liga MX aún puedan fichar a dos futbolistas que entren en la categoría de agentes libres, que no tengan contrato previo al 10 de febrero de 2026.

Es una realidad que los jugadores disponibles que entren en ese rango son pocos, pero sin duda los equipos de la Liga MX sondearán opciones.

Fecha límite para fichar jugadores libres en Liga MX: Viernes 6 de marzo de 2026

Vinícius Lima, Club América (@ClubAmerica)

Jugadores que fueron fichados de última hora en la Liga MX

Equipos como América, Cruz Azul y Tigres ficharon de última hora jugadores extranjeros para el Clausura 2026 de Liga MX.

Estos son algunos de los jugadores que se ficharon de última hora en Liga MX: