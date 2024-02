Hoy 23 de febrero comienza la Jornada 8 en la que se jugarán nueve partidos de la Liga MX. Esta Jornada 8 veremos muchos duelos emocionantes y aquí te decimos a qué hora y dónde verlos.

La Jornada 8 comenzará con el duelo del Club Puebla vs el Club Querétaro y terminará el domingo 25 de febrero con el Club Santos Laguna vs Mazatlán.

Habrán varios partidos emocionantes, como el clásico Cruz Azul vs. Club América y Club Chivas vs. Pumas de la UNAM.

El actual líder en la tabla de posiciones es el Cruz Azul con 19 puntos, después el Club Pachuca, en tercer lugar los Pumas, después los Rayados de Monterrey y en quinto lugar el América.

¿Qué equipos de la Liga MX jugarán este viernes, dónde y a qué hora verlos?

Este viernes 23 de febrero se disputarán tres partidos en la Jornada 8 de la Liga MX. El primer juego será el Club Puebla contra el Club Querétaro, mientras que al mismo tiempo jugarán el Club Necaxa contra el Club Pachuca y el FC Juárez contra el Club Monterrey.

El Club Puebla llega con cuatro puntos en la tabla de posiciones del Clausura 2024 y el Querétaro con cinco puntos. El Club Necaxa tiene 14 puntos, el Pachuca 18 puntos y Juárez es el último de la tabla con 2 puntos.

Si quieres ver estos tres encuentros te decimos dónde y a qué hora verlos para que no te los pierdas.

Partido: Puebla vs Querétaro

Hora: 19:00 horas

Dónde ver: VIX+, Fox Sports Premium, Fox Sports y Azteca 7

Sede: Estadio Cuauhtémoc

Partido: Necaxa vs Pachuca

Hora: 21:00 horas

Dónde ver: VIX+

Sede: Estadio Victoria

Partido: FC Juárez vs Monterrey

Hora: 21:10 horas

Dónde ver: VIX+, Fox Sports Premium y Fox Sports

Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez

¿Dónde y a qué hora ver los partidos del sábado y domingo de la Liga MX ?

Este sábado 24 de febrero será día de clásico, primero comenzará la Jornada 8 de la Liga MX con el Club León vs Atlético de San Luis. Después veremos al Club Tigres vs Atlas y mas tarde jugará el Club Chivas vs Pumas.

Por último, la Jornada 8 del día sábado cerrará con el clásico entre el Club América y el Cruz Azul. El Club América tendría que ganarle al Cruz Azul para recuperarse de su última derrota ante los Tuzos del Pachuca.

La Jornada 8 de la Liga MX cerrará el día domingo 25 de febrero con dos partidos, el primero será el Toluca vs Tijuana y Santos vs Mazatlán. Te decimos dónde y a qué hora ver los partidos en este fin de semana.

Sábado 24 de febrero

Partido: León vs Atlético San Luis

Hora: 17:00 horas

Dónde ver: VIX+, Fox Sports 2 y Claro Sports

Sede: Estadio León

Partido: Club Tigres vs Atlas

Hora: 19:00 horas

Dónde ver: VIX+ y Afizzionados

Sede: Estadio Universitario UANL

Partido: Club Chivas vs Pumas

Hora: 19:05 horas

Dónde ver: VIX+, TUDN, Canal 5 y Azteca 7

Sede: Estadio Akron

Partido: Club América vs Cruz Azul

Hora: 21:10 horas

Dónde ver: VIX+, Aficionados, TUDN y Canal 5

Sede: Estadio Azteca

Domingo 25 de febrero

Partido: Toluca vs Tijuana

Hora: 12:00 horas

Dónde ver: VIX+, TUDN y Las Estrellas

Sede: Estadio Nemesio Díez

Partido: Santos vs Mazatlán

Hora: 18:00 horas

Dónde ver: VIX+

Sede: Corona