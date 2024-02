Don Beto, el creador del “C.U, C.U, Pumas”, una de las porras más virales, comentó que su matrimonio tambaleó, después de que en su ascenso a la ‘fama’ tan repentino, el internet no ha dejado de hacerle memes y de encontrarle cosas de su pasado.

Don Beto parecía disfrutar de su viralización ya que era una celebridad en el Estadio Olímpico Universitario, la gente le pedía fotos y entrevistas.

La porra de Don Beto se hizo tan popular, que el sonido local del estadio de Pumas, la transmitía en los tiros de esquina, después de viralizarse en poco tiempo, llegó a estadios de otros equipos e incluso llegó a otros deportes. Hasta que su pasado en internet lo alcanzó, ese pasado que parece nadie puede escapar.

Ahora, Don Beto participó en un programa de televisión en el que le preguntaron cómo ha manejado los malos comentarios y memes. En este mismo se mostró triste y dijo que le ha afectado a él y a su esposa.

Polémicas de Don Beto

Don Beto parecía ser un señor que su vida giraba en torno a Pumas, un fiel seguidor de muchos años. Hasta que después de su viralización, usuarios de ‘X’, antes Twitter, le encontraron comentarios subidos de tono a muchas mujeres. El internet inmediatamente le hizo burlas al aficionado de Pumas.

Don Beto reaccionó a esas burlas con un video en el que salía con su esposa e incluso su madre, en el que comentó: “Son ‘fake news’ soy un hombre con pareja que no haría eso”.

Jajajaja cínico el pinche Don Beto. pic.twitter.com/8cuWg80qkY — 🅿️ (@PacoVazquezP_) February 3, 2024

No obstante, en recientes días se encontró un viejo video, en el que se le vio en la expo sexo del año 2010. Por eso mismo los memes no han parado.

¿Qué dijo Don Beto y su esposa?

En el programa Desencajados, le hicieron una pregunta a Don Beto y su esposa; “¿Cómo toman ustedes como pareja, los comentarios, los cuestionamientos?”.

“Es algo bastante incomodo en el sentido que me pone en entredicho con mi esposa. No tienes idea la cantidad de gente que se me ha acercado con memes y diretes. A final de cuentas si te enganchas con esas estupideces te va a afectar”, respondió Don Beto.

Después le pasaron el micrófono a su esposa que contestó; “Sí me afectó muchísimo, pero lo platicamos y llegamos a un acuerdo”.