Álvaro Morales, el polémico comentarista de ESPN lanzó una indirecta a David Faitelson, todo por culpa del Cruz Azul y Billy Álvarez, ex presidente de la Máquina.

David Faitelson y Álvaro Morales fueron compañeros en ESPN, aunque no tenían una gran relación, incluso, era tan mala que nunca aparecían en algún programa juntos.

Después de la salida de Faitelson a Televisa, Álvaro se ha dedicado a criticarlo junto con José Ramón Fernández. Entre indirectas y directas, Morales aprovechó que Cruz Azul es líder para recordarle una entrevista que Faitelson le hizo a Billy Álvarez en octubre del 2023.

El expresidente del Cruz Azul se encuentra prófugo de la justicia, ya que lo acusaron por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Es por eso que se le cuestiona a Faitelson cómo obtuvo esa entrevista o si sabe su paradero.

¿Qué se dijeron Faitelson y Álvaro Morales?

En la red social ‘X’, antes Twitter, Álvaro Morales inició el fuego con una publicación; “La Máquina, líder. ¿Y el ‘Billy’? Ahora calla. ¿Dará línea o “entrevistas” a sus jilgueros?

No contento con eso, Álvaro siguió con su ataque a Faitelson. En otra publicación colocó una foto de él junto con el Tuca Ferreti con el mensaje: “Feliz cumpleaños al ‘Viejón’. En cuatro meses ya enterró carreras de “periodistas” con 30-40 años en televisión.”

La Máquina, líder.



¿Y el ‘Billy’?



Ahora calla.



¿Dará línea o “entrevistas” a sus jilgueros? — Álvaro Morales (@AlvaritoMorales) February 22, 2024

Inmediatamente, David Faitelson ‘se puso el saco’ y no dudo en dar una respuesta: “Las mesas de televisión aguantan todo, incluyendo a ex jugadores y ex entrenadores fracasados y corruptos que no terminaron en la cárcel de milagro y que hoy pasan por saber todo o actuar de “payasitos” de otros “payasos”…”

¿Cómo inició la mala relación de David Faitelson y Álvaro Morales?

Todo comenzó cuando en una transmisión de ESPN, Álvaro Morales, comentó que la audiencia no debería respaldar a nadie que solapa trampas en competencias físicas. Esto debido a que acusaron a la hija de Faitelson de hacer trampa en un maratón.

A partir de eso David, pidió no compartir pantalla con Álvaro; “en algunos momentos se metió conmigo y mi familia”.