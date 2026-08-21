León vs Rayados se encuentran en la Jornada 5 de la Liga MX; el pronóstico es empate. Conoce las posibles alineaciones.

León ha tenido un repunte en la Liga MX (mexsport / Isaac Ortiz)

León vs Rayados: Pronóstico del partido de la Jornada 5 de Liga MX

El pronóstico del partido León vs Rayados es empate 2-2 en la Jornada 5 de la Liga MX.

Pronóstico: León 2-2 Rayados

León vs Rayados: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 5 de Liga MX

León vs Rayados se medirán con estas posibles alineaciones en la Jornada 5 de la Liga MX:

León

Portero: Óscar García

Defensas: Jaine Barreiro, Valentín Gauthier, Iván Moreno y Salvador Reyes

Mediocampistas: Rodrigo Echeverría, Fernando Beltrán y José Rodríguez

Delanteros: Nicolás Vallejo, Juan Domínguez y Diber Cambindo

Rayados busca el liderato de la Liga MX (mexsport / MEXSPORT)

Rayados

Portero: Luis Cárdenas

Defensas: Ricardo Chávez, Stefan Medina, Alonso Aceves y Gerardo Arteaga

Mediocampistas: Oliver Torres, Jorge Rodríguez, Jesús Corona, Luca Orellano y Lucas Ocampos

Delantero: Diego Rossi

León vs Rayados: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 5 de la Liga MX?

El viernes 21 de agosto se enfrentan León vs Rayados, en la Jornada 5 de la Liga MX.