León vs Rayados se encuentran en la Jornada 5 de la Liga MX; el pronóstico es empate. Conoce las posibles alineaciones.
León vs Rayados: Pronóstico del partido de la Jornada 5 de Liga MX
El pronóstico del partido León vs Rayados es empate 2-2 en la Jornada 5 de la Liga MX.
Pronóstico: León 2-2 Rayados
León vs Rayados: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 5 de Liga MX
León vs Rayados se medirán con estas posibles alineaciones en la Jornada 5 de la Liga MX:
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Tigres vs Atlante: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 5 de la Liga MX
León
- Portero: Óscar García
- Defensas: Jaine Barreiro, Valentín Gauthier, Iván Moreno y Salvador Reyes
- Mediocampistas: Rodrigo Echeverría, Fernando Beltrán y José Rodríguez
- Delanteros: Nicolás Vallejo, Juan Domínguez y Diber Cambindo
Rayados
- Portero: Luis Cárdenas
- Defensas: Ricardo Chávez, Stefan Medina, Alonso Aceves y Gerardo Arteaga
- Mediocampistas: Oliver Torres, Jorge Rodríguez, Jesús Corona, Luca Orellano y Lucas Ocampos
- Delantero: Diego Rossi
León vs Rayados: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 5 de la Liga MX?
El viernes 21 de agosto se enfrentan León vs Rayados, en la Jornada 5 de la Liga MX.
- Partido: León vs Rayados
- Fase: Jornada 5 de la Liga MX
- Tornero: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 21 de agosto de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio León
- Transmisión: FOX One