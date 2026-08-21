León vs Rayados se encuentran en la Jornada 5 de la Liga MX; el pronóstico es empate. Conoce las posibles alineaciones.

Oscar García, portero de León
León ha tenido un repunte en la Liga MX (mexsport / Isaac Ortiz)

León vs Rayados: Pronóstico del partido de la Jornada 5 de Liga MX

El pronóstico del partido León vs Rayados es empate 2-2 en la Jornada 5 de la Liga MX.

Pronóstico: León 2-2 Rayados

León vs Rayados: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 5 de Liga MX

León vs Rayados se medirán con estas posibles alineaciones en la Jornada 5 de la Liga MX:

León

  • Portero: Óscar García
  • Defensas: Jaine Barreiro, Valentín Gauthier, Iván Moreno y Salvador Reyes
  • Mediocampistas: Rodrigo Echeverría, Fernando Beltrán y José Rodríguez
  • Delanteros: Nicolás Vallejo, Juan Domínguez y Diber Cambindo
Rayados fue muy superior al FC Juárez en la Jornada 4 de la Liga MX
Rayados busca el liderato de la Liga MX (mexsport / MEXSPORT)

Rayados

  • Portero: Luis Cárdenas
  • Defensas: Ricardo Chávez, Stefan Medina, Alonso Aceves y Gerardo Arteaga
  • Mediocampistas: Oliver Torres, Jorge Rodríguez, Jesús Corona, Luca Orellano y Lucas Ocampos
  • Delantero: Diego Rossi

León vs Rayados: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 5 de la Liga MX?

El viernes 21 de agosto se enfrentan León vs Rayados, en la Jornada 5 de la Liga MX.

  • Partido: León vs Rayados
  • Fase: Jornada 5 de la Liga MX
  • Tornero: Apertura 2026
  • Fecha: Viernes 21 de agosto de 2026
  • Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio León
  • Transmisión: FOX One