Tigres vs Atlante se miden en la Jornada 5 de la Liga MX. Viernes 21 de agosto a las 19 horas por Azteca 7 y Fox One.
- Partido: Tigres vs Atlante
- Fase: Jornada 5 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 21 de agosto de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Universitario
- Transmisión: Azteca 7 y Fox One
Tigres vs Atlante: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 5 de Liga MX?
El viernes 21 de agosto de 2026 inicia la Jornada 5 de la Liga MX con dos partidos, entre ellos el Tigres vs Atlante.
Tigres vs Atlante: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 5 de Liga MX?
El partido Tigres vs Atlante iniciará a las 19 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de las señales de Azteca 7 y Fox One.
- Partido: Tigres vs Atlante
- Fase: Jornada 5 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 21 de agosto de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Universitario
- Transmisión: Azteca 7 y Fox One
¿Cómo van Tigres y Atlante en la Liga MX?
Tigres suma un puntos en el Apertura 2026 de la Liga MX y es décimo sexto lugar de la competencia.
Por su parte, Atlante tiene apenas cinco puntos y marcha décimo.