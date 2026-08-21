Tigres vs Atlante se miden en la Jornada 5 de la Liga MX. Viernes 21 de agosto a las 19 horas por Azteca 7 y Fox One.

  • Partido: Tigres vs Atlante
  • Fase: Jornada 5 Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Viernes 21 de agosto de 2026
  • Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Universitario
  • Transmisión: Azteca 7 y Fox One

Tigres vs Atlante: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 5 de Liga MX?

El viernes 21 de agosto de 2026 inicia la Jornada 5 de la Liga MX con dos partidos, entre ellos el Tigres vs Atlante.

Tigres vs Atlante: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 5 de Liga MX?

El partido Tigres vs Atlante iniciará a las 19 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de las señales de Azteca 7 y Fox One.

  • Partido: Tigres vs Atlante
  • Fase: Jornada 5 Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Viernes 21 de agosto de 2026
  • Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Universitario
  • Transmisión: Azteca 7 y Fox One

¿Cómo van Tigres y Atlante en la Liga MX?

Tigres suma un puntos en el Apertura 2026 de la Liga MX y es décimo sexto lugar de la competencia.

Por su parte, Atlante tiene apenas cinco puntos y marcha décimo.