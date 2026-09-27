León vs FC Juárez se encuentran en la Jornada 10 de la Liga MX. Domingo 27 de septiembre a las 19 horas por Fox One.

Partido: León vs FC Juárez

Fase: Jornada 10 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Domingo 27 de septiembre de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Nou Camp

Transmisión: Fox One

León vs FC Juárez es uno de tres partidos programados el domingo 27 de septiembre, en la Jornada 10 del Apertura 2026.

León es uno de los equipos más sólidos del Apertura 2026, mientras que FC Juárez se encuentra en el último lugar de la competencia.

León vs FC Juárez: Día para ver el partido de la Jornada 10 de Liga MX

El domingo 27 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 10 de la Liga MX con el partido León vs FC Juárez.

León vs FC Juárez: Canal para ver el partido de la Jornada 10 de Liga MX

El partido León vs FC Juárez podrá verse a través de la señal de Fox One.

León vs FC Juárez: Hora para ver el partido de la Jornada 10 de Liga MX

Será a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido León vs FC Juárez.