El Barcelona se llevó una valiosa victoria ante Villarreal en LaLiga tras imponerse 3-2 en un duelo que fue determinante para seguir como líder de la competencia.

Marcador final: Barcelona 3-2 Villarreal.

Gerard Martín anotó al minuto 57, Fermín López al 61 y un autogol de Pau Navarro le dio la victoria a los locales, para darle tres puntos clave al conjunto blaugrana.

Con la victoria, el Barcelona se mantuvo como líder de la clasificación, por lo que se mantiene 3 puntos alejado del Real Madrid, quienes son segundos del torneo.

Barcelona vs Villarreal: así se definió el partido de la Jornada 13 de LaLiga

Barcelona vs Villarreal se midieron en busca de una victoria para mejorar su posición en la tabla general.

Barcelona con la necesidad de mantenerse líder en LaLiga, mientras Villarreal en busca de puestos europeos.

Así fueron los goles del partido Barcelona vs Villarreal:

Minuto 5: Gol de Tajon Buchanan (Villarreal)

Minuto 7: Gol de Tani Oluwaseyi (Villarreal)

Minuto 57: Gol de Gerard Martín (Barcelona)

Minuto 61: Gol de Fermín López (Barcelona)

Minuto 67: Autogol de Pau Navarro (Villarreal)

¿Cuándo vuelven a jugar Barcelona y Villarreal en LaLiga?

Barcelona y Villarreal volverán a la actividad en la Jornada 14 de LaLiga.

Barcelona visita al Deportivo La Coruña el domingo 29 de noviembre, mientras que Villarreal enfrenta al Celta de Vigo el domingo 29 de noviembre.