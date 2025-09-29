Agustín Marchesín es un portero que dejó grandes recuerdos en el futbol mexicano, sobre todo en equipos como Santos y América en los cuales entregó títulos, además de haber sido pieza fundamental. Hoy, milita en Boca Juniors y tuvo un fin de semana complicado toda vez que un compañero le recriminó en pleno partido tras una jugada que terminó en gol de Defensa y Justicia.

Leandro Paredes se dirigió a Agustín Marchesín luego de que Defensa y Justicia se adelantará en el marcador tras un penalti cometido por el arquero de Boca Juniors. El capitán xeneize fue captado por las cámaras de televisión mientras le reclamaba su compañero por la ubicación en la cual consideraba que tenía que estar.

“Marche, Marche, tenés que jugar acá boludo. Estamos atacando allá, los centrales en la mitad, acá tenés que estar boludo”, le dijo el mediocampista a Marchesín, quien se acercó a él para compartir su punto de vista, pero la calentura dentro del terreno de juego era evidente.

Boca Juniors perdió en su visita a Defensa y Justicia

La discusión entre Leandro Paredes y Agustín Marchesín se dio en el marco del partido correspondiente a la décima jornada del torneo argentino en el cual Boca Juniors se metió a Florencio Varela para enfrentar a Defensa y Justicia en un partido que necesitaban ganar para mantenerse en la pelea por la parte alta de la tabla anual.

Fue en los últimos 10 minutos del encuentro cuando las emociones llegaron toda vez que, a cinco minutos del final, Marchesín cometió una falta que derivó en un penalti en contra de Boca Juniors que el delantero Abiel Osorio aprovechó para adelantar a Defensa y Justicia; a dos minutos del tiempo cumplido, los auriazules reaccionaron también con un penalti anotado por Paredes, pero en el agregado, un error de Marchesín en una pelota parada permitió el doblete de Osorio para el 2-1 definitivo.

Con eso, Boca Juniors cayó al sexto lugar en esta segunda fase del torneo argentino en el Grupo A, mientras que en la tabla anual es cuarto lugar con 47 unidades y en estos momentos, pelea de lleno por un boleto a la Copa Libertadores.

¿Cuándo vuelve a jugar Boca Juniors de Agustín Marchesín?

Lo siguiente para Boca Juniors será enfrentar a Newell´s Old Boys el próximo domingo en La Bombonera donde se espera que, a pesar de lo sucedido, Agustín Marchesín sea el arquero titular elegido por el técnico Claudio Úbeda.

Boca Juniors parte como amplio favorito toda vez que La Lepra ha sido uno de los equipos más flojos del campeonato y marcha en el penúltimo lugar del Grupo A con solamente dos juegos ganados de nueve disputados. Ahí, Agustín Marchesín tratará de redimirse con un arco en cero que ayude a que su escuadra de un paso rumbo a los tres puntos.

Cabe mencionar que Boca Juniors no juega más que la liga toda vez que quedaron fuera de competencias sudamericanas y en lo que respecta a la Copa Argentina, los eliminó Atlético Tucumán en dieciseisavos de final.