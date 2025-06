Juan Carlos Osorio pudo ser el único técnico en dirigir dos Mundiales consecutivos con la Selección Mexicana, pero por razones muy personales, prefirió rechazar la propuesta que la Federación Mexicana de Futbol le hizo. Haber sido infiel en su relación de pareja fue un factor determinante.

Y es que decir del propio Juan Carlos Osorio, existe un arrepentimiento de su parte por no haber seguido en la Selección Mexicana, pero aceptó en entrevista con David Faitelson para TUDN que, tras haber sido infiel, le pareció lo mejor que podía hacer.

“Hoy en día es un karma y sí (se arrepiente). En su momento yo lo hice por dos razones fundamentales; en ese momento y efectivamente, dos o tres años atrás, yo había cometido una equivocación y de lo que en ese momento se me acusó a mí, de infidelidad, yo lo acepté”, dijo Juan Carlos Osorio.

La razón por la que Juan Carlos Osorio no se quedó en la Selección Mexicana

En ese mismo tenor, Juan Carlos Osorio profundizó más en la razón por la que no se quedó en la Selección Mexicana y apuntó a su intención de salvaguardar su relación marital y a su familia por encima de su futuro profesional.

Por si fuera poco, el propio Juan Carlos Osorio confesó que otra razón por la que no se quedó en la Selección Mexicana fue que, en pleno Mundial de Rusia 2018, la Selección de Colombia le aseguró que él sería el siguiente en tomar al cuadro cafetalero.

“Tratando de corregirlo y de mantener en ese momento el que era mi hogar, por proteger a mis hijos y a mi ex, yo lo consideré muy seriamente. En segunda durante el tiempo que estuvimos en Rusia, hubo acercamientos de la Selección Colombia conmigo y me prometieron que yo iba a ser el próximo seleccionador”, reveló.

🗣️ Juan Carlos Osorio: “Me arrepiento de haber rechazado la opción de continuar con la Selección Mexicana” 😳



🔴 #FaitelsonSinCensura en vivo por TUDN pic.twitter.com/yAsSltZIei — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 27, 2025

El error más grande en la carrera de Juan Carlos Osorio fue irse de la Selección Mexicana

Al final, Juan Carlos Osorio no dudó en aceptar que irse de la Selección Mexicana fue el error mas grande se su carrera porque a pesar de todo, se considera un director técnico de alto nivel que pudo aportar todavía más al futbol nacional.

“Creo que es el error más grande que he cometido en mi carrera profesional, sobre todo porque una persona, ya no un entrenador, porque en el día a día creo que soy un entrenador de alto nivel. Como seleccionador, técnico o manager puedo equivocar, pero me creo muy competente”, aceptó Juan Carlos Osorio.

Tras salir de Tijuana, Juan Carlos Osorio estuvo en pláticas para tomar las riendas de Chivas, pero al final, el Rebaño no llegó a un acuerdo con él. Actualmente no tiene equipo y se encuentra a la espera de una nueva oportunidad.