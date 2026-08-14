Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido como Bad Bunny, despidió a Prichard Colón con una carta publicada tras la muerte del exboxeador puertorriqueño.

Bad Bunny recordó la admiración que sintió desde joven por Prichard Colón y destacó el potencial que veía en el deportista como futura figura del boxeo boricua.

En su mensaje, Benito Antonio aseguró que nunca perdió la fe en Prichard Colón, cuya carrera quedó truncada tras sufrir lesiones cerebrales irreversibles.

Carta de despedida de Bad Bunny a Prichard Colón (Prichard Colón / El Nuevo Día)

Bad Bunny recuerda su admiración por Prichard Colón

El cantante explicó que su afición por el boxeo comenzó durante su infancia, especialmente por la tradición pugilística que caracteriza a Puerto Rico.

El cantante recordó que en 2014 comenzó a seguir de cerca a Colón, cuando todavía grababa sus primeras canciones en el armario de su habitación.

Prichard Colón (Prichard Colón / Instagram)

Desde entonces, Bad Bunny hablaba sobre el joven prospecto con amigos y conocidos, convencido de que con el tiempo se convertiría en una figura reconocida.

El artista destacó atributos como su estilo, técnica, inteligencia sobre el ring, poder de golpeo, imagen, presencia y carisma, cualidades que consideraba excepcionales.

La trayectoria de Colón cambió en 2015, cuando sufrió un hematoma subdural durante un combate que le provocó lesiones cerebrales irreversibles y lo dejó en estado vegetativo.

El exboxeador permaneció durante 10 años con graves secuelas, hasta su fallecimiento este jueves, después de una década marcada por las consecuencias de aquel combate.

Bad Bunny lamentó que el destino le arrebatara a Colón la oportunidad de desarrollar plenamente una carrera que consideraba prometedora para el boxeo de Puerto Rico.