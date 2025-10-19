Las Chivas dirigidas por Gabriel Milito hicieron un gran trabajo en el último partido en el que enfrentaron a Mazatlán FC, sobre todo las nuevas joyas como Armando González, quien se ha vuelto el hombre gol del Guadalajara.

Y es que uno de los dos goles que Chivas le anotó a Mazatlán FC fue obra de la “Hormiga” González, quien ya llegó a 7 goles en su cuenta personal, sin embargo, pese a su gran momento, no ha sido convocado a la Selección Mexicana y Gabriel Milito ya se manifestó al respecto.

“Un futbolista tiene que hacer más méritos para jugar en la selección, habría que dejarlo tranquilo, que siga con su evolución. Anotar siete goles bienvenido sea, lo celebro muchísimo, es un chico que trabaja muchísimo, pero no estas costumbres de poner a los futbolistas por las nubes cuando las cosas van bien, ni mandarlo al infierno cuando van mal”, explicó Gabriel Milito sobre la “Hormiga” González.

La brutal respuesta de Gabriel Milito sobre la formación de futbolistas en Europa

Sobre la formación de sus futbolistas como la “Hormiga” González, Gabriel Milito indicó que no es bueno que a temprana edad ya les quiera poner en la Selección Mayor e inflarlo, pues todo lleva un proceso.

“Va bien, por supuesto, pero llegar a la Selección Nacional son palabras mayores, no hay que confundirlo a él, tiene mucho margen de maniobra para ser un jugador más completo”, señaló Gabriel Milito en conferencia de prensa.

Así como la “Hormiga” González, otros futbolistas de Chivas como Yael Padilla suenan para llegar a Europa, no obstante, para Milito los procesos, la evolución de juego y hacerse de un lugar en el futbol mexicano es vital para emigrar.

“Para jugar en Europa tuve que jugar 105 partidos en primera división, ninguno de los casos que mencionas los tienen ¿Qué les va a dar la preparación? Jugar muchos partidos en Chivas, no importa el cuando, importa el cómo, hoy voy a Europa y no estoy preparado, vuelves. Es preferible no confundir a los chicos con el mensaje, porque eso de Europa es muy peligroso”, añadió el DT de Chivas.

Don Gabriel Milito el entrenador de #Chivas poniéndose a contar verdades.

Un cariñoso mensaje para todos esos periodistas infladores y vende humo que ven a un chico que hace un par de gambetas y ya lo quieren en Europa. pic.twitter.com/K8j3M3RzgD — ICOS 🔟 (@IvCanton) October 19, 2025

¿Qué sigue para las Chivas de Gabriel Milito?

Luego de vencer a Mazatlán FC, las Chivas de Gabriel Milito tendrán partido a mitad de semana, por lo que viajarán a Querétaro para enfrentar a los Gallos Blancos.

El próximo juego de Chivas se llevará a cabo el miércoles 22 de octubre en punto de las 19:00 horas desde el Estadio Corregidora.