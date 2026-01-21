A pocos meses de que se realice el Mundial 2026, organizado por México, Estados Unidos y Canadá, Mhoni Vidente predijo una alarmante profecía que ocurriría durante la justa mundialista.

Mhoni Vidente pronosticó que durante el Mundial 2026 ocurrirá una tragedia en el torneo internacional que por primera vez contará con la participación de 48 selecciones nacionales.

La tarotista señala que durante el torneo organizado por la FIFA, se registrará un atentado en una de las ciudades anfitrionas de la Copa del Mundo, la cuál se encuentra en Estados Unidos.

La alarmante profecía de Mhoni Vidente sobre una posible tragedia en el Mundial 2026

Mhoni Vidente dejó en claro si la posible tragedia del Mundial 2026 ocurrirá en México o en alguno de los otros dos países anfitriones, los cuáles son Estados Unidos y Canadá.

“Me han preguntado: ”¿Mhoni, ves atentados en cuestión del Mundial?” , En México, no; en México estaremos muy ocupados con el futbol, pero en Estados Unidos sí (veo atentados)”, aseguró Mhoni Vidente.

En su predicción indica el nombre de las dos ciudades donde ocurrirá la posible tragedia durante el Mundial 2026: “Hay que poner atención en aeropuertos y en algunas ciudades, en Houston y California, hay que cuidarse”.

¿Quién ganará el Mundial 2026, según Mhoni Vidente?

Mhoni Vidente señaló que Portugal es uno de los favoritos para llevarse el Mundial 2026, esto, con base en que el año pasado fue muy comentada la visita que realizó Cristiano Ronaldo a la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Mhoni Vidente no solo reveló un candidato para el Mundial 2026, ya que ve con gran potencial a España y Argentina, ésta última vigente campeona del mundo.

“Ahorita, como veo muy cerca Cristiano Ronaldo con Donald Trump, uno de los favoritos es Portugal, el otro sería España y también Argentina”, dijo Mhoni Vidente.