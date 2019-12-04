A través de su cuenta de Instagram, la pitonisa Mhoni Vidente compartió una serie de fotografías, entre ellas una donde aparece completamente desnuda.

Estas fotografías se compartieron en las Historias de Mhoni, quien ha estado envuelta en polémicas desde su salida del programa ‘Hoy’. Sin embargo, esto no ha impedido que siga desenvolviéndose en los medios, ya sea tradicionales o digitales.

Mhoni Vidente cuando tenía 22 años (Instagram / Mhoni Vidente (@mhoni1))

En dichas imágenes se muestra una foto cuando tenía 22 años y se le observa junto a un hombre quien la abraza por la cintura y otra en donde está vestida de rojo posando frente a la cámara pero, no cabe duda que la que sorprendió y encendió las pasiones de sus seguidores fue una foto donde aparece ¡completamente desnuda!

Mhoni Vidente con atuendo rojo (Instagram / Mhoni Vidente (@mhoni1))

¡Así es! Mhoni Vidente decidió subir una foto en Instagram donde sale sin ropa -aunque la acompaña un dije de corazón alrededor de su cuello-, aunque eso sí, censuró sus pezones con un par de emoticones y deseó buenas noches a quienes la siguen, insinuando que es así como se va a dormir todas las noches, como dios la trajo al mundo.

Sin embargo, y tras la publicación de la foto, varios se han quedado con la duda sobre si es el cuerpo desnudo de Mhoni, el de un hombre o el de otra mujer.

Mhoni Vidente se desnuda en Instagram (Instagram / Mhoni Vidente (@mhoni1))

Cabe destacar que esta no ha sido la única foto desnuda que la pitonisa ha compartido en sus redes sociales, pues hace unas semanas que subió, de igual manera, una foto desnuda acompañada de su gato quien tapa su zona íntima.

Mhoni Vidente quedó fuera de ‘Hoy’ causando polémica ya que acusó a la productora directamente de haber causado su despido cuando, según ella, su contrato no terminaba sino hasta diciembre.

De igual forma, el reemplazo de Mhoni no tardó en llegar al programa pues Mizada Mohamed ocupó su lugar aunque, en esta ocasión ella no ofrecerá las predicciones sobre famosos como lo hacía Mhoni por lo que su sección era de las más populares de la producción.