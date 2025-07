La carrera de Alberto El Patrón sufrió un duro revés la noche del viernes 25 de julio toda vez que, tras perder en una lucha épica en contra de El Mesías, fue sido despedido de la AAA ante un Gimnasio Juan de la Barrera que lució repleto para presenciar la pelea estelar.

La lucha no fue nada sencilla para Alberto El Patrón toda vez que se vio superado no solamente por El Mesías, si no por el Tirantes y otros luchadores que se unieron en su contra para someterlo, cosa que influyó en la derrota que le significó tenerse que ir de la AAA, empresa luchística donde se desempeñó a su regreso de la WWE.

Cabe mencionar que, desde que arrancó el combate, el llamado Hércules Potosino tuvo que ir en contra tanto del Mesías como de Dorian Roldán, dos personajes que previamente lo habían traicionado y con los cuales tenía cuentas por saldar que no pudo liquidar.

¿Cómo perdió Alberto El Patrón con El Mesías?

Si bien, Alberto El Patrón le hizo daño al Mesías en diferentes puntos de la lucha, como cuando le partió una mesa en la espalda, al final recibió mucho castigo de todos los que se unieron en su contra para someterlo, cosa que el potosino no pudo resistir.

Al final, El Mesías le echó en los ojos un polvo blanco a Alberto El Patrón que le impidió poder ver y ahí, con una súper lanza, mandó a la lona al potosino para posteriormente irse encima de él para que el Tirantes aplicara el conteo de tres definitivo con el cual la pelea se decidió en favor del puertorriqueño.

Así, Alberto El Patrón perdió una de las luchas más importantes de su carrera toda vez que esta marcó su despido de la AAA. Las lágrimas en su rostro fueron reflejo del dolor que le causó este descalabro y por ahora, se desconoce cuál será su futuro inmediato dentro de la lucha libre.

El emotivo momento de Alberto El Patrón con Latin Lover

Para nadie es un secreto que desde hace algunas semanas se gestó una enconada rivalidad entre Alberto El Patrón y Latin Lover; sin embargo, ambos regalaron a los aficionados un emotivo momento toda vez que dejaron de lado la animadversión para fundirse en un abrazo que se llevó los aplausos de la gente.

Latin Lover se acercó a un Alberto El Patrón que había roto en llanto y le tendió la mano para consolarlo en el momento difícil que vivía al saberse fuera de AAA. Cabe destacar que Latin Lover es el actual director de talento de la mayor empresa de Lucha Libre en México y desde su cargo, despidió a El Patrón.

Otro momento emotivo vino cuando Alberto El Patrón se abrazó con su padre, el exluchador Dos Caras, quien se encontraba entre el público. Incluso, el exWWE luchó con los colores que su papá usaba en su momento, lo que le dio mayor emotividad al momento.