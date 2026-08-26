Real Madrid vs Real Sociedad disputan la Jornada 2 de LaLiga. El pronóstico 3-1 en la cancha del Estadio Santiago Bernabéu.

Real Madrid vs Real Sociedad: Pronóstico del partido de la Jornada 2 de LaLiga

El pronóstico del partido Real Madrid vs Real Sociedad es victoria 3-1 en la Jornada 2 de la LaLiga.

Pronóstico: Real Madrid 3-1 Real Sociedad.

Real Madrid vs Real Sociedad: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 2 de LaLiga

Estas son las posibles alineaciones del partido Real Madrid vs Real Sociedad, que se jugará en la Jornada 2 de LaLiga.

Real Madrid

  • Portero: Thibaut Courtois
  • Defensas: Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen y Álvaro Carreras
  • Mediocampistas: Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Bernardo Silva, Jude Bellingham y Vinícius Júnior
  • Delantero: Kylian Mbappé

Real Sociedad

  • Portero: Álex Remiro
  • Defensas: Jon Aramburu, Aritz Elustondo, Naif Aguerd y Javi López
  • Mediocampistas: Martín Zubimendi, Beñat Turrientes y Luka Sučić
  • Delanteros: Takefusa Kubo, Sergio Gómez y Orri Óskarsson

Hora y canal del partido Real Madrid vs Real Sociedad en La Liga

Real Madrid vs Real Sociedad juegan en la Jornada 2 de LaLiga: miércoles 26 de agosto, 13 horas, transmisión por SKY Sports.

  • Partido: Real Madrid vs Real Sociedad
  • Fase: Jornada 2
  • Torneo: LaLiga
  • Fecha: Miércoles 26 de agosto de 2026
  • Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Santiago Bernabéu
  • Transmisión: SKY Sports