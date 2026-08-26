Real Madrid vs Real Sociedad disputan la Jornada 2 de LaLiga. El pronóstico 3-1 en la cancha del Estadio Santiago Bernabéu.
Real Madrid vs Real Sociedad: Pronóstico del partido de la Jornada 2 de LaLiga
El pronóstico del partido Real Madrid vs Real Sociedad es victoria 3-1 en la Jornada 2 de la LaLiga.
Pronóstico: Real Madrid 3-1 Real Sociedad.
Real Madrid vs Real Sociedad: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 2 de LaLiga
Estas son las posibles alineaciones del partido Real Madrid vs Real Sociedad, que se jugará en la Jornada 2 de LaLiga.
Real Madrid
- Portero: Thibaut Courtois
- Defensas: Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen y Álvaro Carreras
- Mediocampistas: Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Bernardo Silva, Jude Bellingham y Vinícius Júnior
- Delantero: Kylian Mbappé
Real Sociedad
- Portero: Álex Remiro
- Defensas: Jon Aramburu, Aritz Elustondo, Naif Aguerd y Javi López
- Mediocampistas: Martín Zubimendi, Beñat Turrientes y Luka Sučić
- Delanteros: Takefusa Kubo, Sergio Gómez y Orri Óskarsson
Hora y canal del partido Real Madrid vs Real Sociedad en La Liga
Real Madrid vs Real Sociedad juegan en la Jornada 2 de LaLiga: miércoles 26 de agosto, 13 horas, transmisión por SKY Sports.
- Partido: Real Madrid vs Real Sociedad
- Fase: Jornada 2
- Torneo: LaLiga
- Fecha: Miércoles 26 de agosto de 2026
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Santiago Bernabéu
- Transmisión: SKY Sports