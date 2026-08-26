Real Madrid vs Real Sociedad disputan la Jornada 2 de LaLiga. El pronóstico 3-1 en la cancha del Estadio Santiago Bernabéu.

Real Madrid vs Real Sociedad: Pronóstico del partido de la Jornada 2 de LaLiga

El pronóstico del partido Real Madrid vs Real Sociedad es victoria 3-1 en la Jornada 2 de la LaLiga.

Pronóstico: Real Madrid 3-1 Real Sociedad.

Real Madrid vs Real Sociedad: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 2 de LaLiga

Estas son las posibles alineaciones del partido Real Madrid vs Real Sociedad, que se jugará en la Jornada 2 de LaLiga.

Real Madrid

Portero: Thibaut Courtois

Defensas: Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen y Álvaro Carreras

Mediocampistas: Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Bernardo Silva, Jude Bellingham y Vinícius Júnior

Delantero: Kylian Mbappé

Real Sociedad

Portero: Álex Remiro

Defensas: Jon Aramburu, Aritz Elustondo, Naif Aguerd y Javi López

Mediocampistas: Martín Zubimendi, Beñat Turrientes y Luka Sučić

Delanteros: Takefusa Kubo, Sergio Gómez y Orri Óskarsson

Hora y canal del partido Real Madrid vs Real Sociedad en La Liga

Real Madrid vs Real Sociedad juegan en la Jornada 2 de LaLiga: miércoles 26 de agosto, 13 horas, transmisión por SKY Sports.