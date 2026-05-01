Kevin Berlín y Randal Willars ganaron medalla de bronce en la plataforma de 10 metros sincronizados varonil, en la Copa del Mundo de Clavados que se disputa en China.

La pareja mexicana de Kevin Berlín y Randal Willars terminaron con 403.02 puntos.

México se cuelga la medalla de bronce en cerrada pelea

Kevin Berlín y Randal Willars enfrentaron una prueba muy dura en la Copa del Mundo de Clavados, y al final, lograron subirse al podio.

Los chinos Renjie Chao y Zhihao Yang se adjudicaron la medalla de oro en la plataforma de 10 metros sincronizados varonil con 448.68 unidades, pero la plata estuvo muy disputada.

Los ucranianos Mark Hrytsenko y Oleksi Sereda obtuvieron la plata con 404.28 puntos, por los 403.02 puntos de los mexicanos.

En el caso de Randal Willars, también ganó la medalla de plata de México en la Copa del Mundo de Clavados de China, en la prueba de equipo mixto de 3 y 10 metros.

Kevin Berlín y Randal Willars ganan medalla de bronce en Copa del Mundo de Clavados (@conade)

México se codea con China en el medallero de la Copa del Mundo de Clavados

Con dos medallas de plata y una de bronce en el primer día de la Copa del Mundo de Clavados, México es segundo lugar en el medallero detrás de China, que suma cinco oros.

Este viernes 1 de mayo continúan las competencias a partir de las 21 horas con la eliminatoria directa, semifinal y final de trampolín de 3 metros varonil.

Juan Celaya vs Osmar Olvera se enfrentarán desde la primera ronda, avanzando solo uno de ellos.

En eliminatoria directa, semifinal y final de plataforma de 10 metros femenil, aparece la mexican Zoe Cueva ante Linjing Jiang.