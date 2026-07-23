Katia Itzel García volverá a ser protagonista en un partido de alta expectativa dentro de la Liga MX.

La Comisión de Árbitros designó a la silbante mexicana para dirigir el encuentro entre Atlante y América, correspondiente a la Jornada 2 del torneo Apertura 2026.

El compromiso será uno de los más llamativos de la fecha, ya que marcará el regreso de los Potros de Hierro al máximo circuito frente a uno de los clubes más populares del futbol mexicano.

Katia Itzel regresa a la Liga MX tras el Mundial 2026

La designación representa un nuevo voto de confianza para Katia Itzel, quien se ha consolidado como una de las árbitras con mayor proyección en el futbol mexicano.

Katia Itzel llega a este compromiso después de formar parte del equipo arbitral del Mundial 2026, donde representó al arbitraje mexicano en el torneo más importante del futbol.

Su presencia en la justa mundialista reforzó su prestigio y confirmó el reconocimiento que ha ganado a nivel internacional gracias a sus actuaciones.

Katia Itzel fue designada para arbitrar el Atlante vs América de la Jornada 2 de la Liga MX. (mexsport / Jafet Moz)

¿Cuándo será el partido entre Atlante y América?

América buscará mantener el buen inicio de torneo, mientras que Atlante intentará aprovechar el apoyo de su afición en su regreso a la Primera División.

El partido se juega el viernes 24 de julio a las 21 horas por Canal 7, ESPN y Disney+.