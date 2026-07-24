Jürgen Klopp ya es el nuevo entrenador de la selección de Alemania, pero lo hace en un ambiente de incertidumbre al advertir que podría renunciar en cualquier momento.

Klopp se sienta en un banquillo muy caliente y en su primera conferencia de prensa se mostró combativo, al advertir a los medios alemanes que renunciará si cree que están invadiendo la privacidad de su familia.

El último reto como entrenador de Jürgen Klopp

Jürgen Klopp adelantó que la selección de Alemania podría ser su último trabajo como entrenador, con el objetivo puesto en la Eurocopa 2028 y el Mundial 2030.

Klopp aún no empieza su trabajo, pero aseguró que si es necesario estaría dispuesto a marcharse de la selección de Alemania sin indemnización, debido a que su trabajo no funcione, o si las críticas se vuelven abrumadoras.

Más positivo, Klopp se comprometió a poner todo lo necesario para que Alemania sea protagonista en los grandes torneos de futbol.

“Jürgen Klopp no tiene carrera después de la selección nacional. Idealmente, este será el punto culminante de mi carrera, de mi vida, de mi vida laboral. Pondré en ello todo lo que pueda” Jürgen Klopp, entrenador de Alemania

Jürgen Klopp es uno de los mejores entrenadores del mundo (Kin Cheung / AP)

Alemania fracasó en el Mundial 2026

Jürgen Klopp sustituye a Julian Nagelsmann, quien renunció a la selección de alemana tras la derrota ante Paraguay en los octavos de final del Mundial 2026, su tercer fracaso consecutivo en el torneo.

El cargo de entrenador de Alemania es el primer trabajo de Klopp como timonel desde que dejó el Liverpool en 2024.

El reto no es solo ganar partidos, sino devolverle al equipo un ambiente de entusiasmo, dijo Klopp.

“Quiero crear algo con la selección nacional que haga que la gente se vaya a casa después del partido y piense: ‘Eso estuvo realmente buenísimo’. Eso es lo que me gustaría que ocurriera” Jürgen Klopp, entrenador de Alemania

El primer compromiso de Jürgen Klopp como entrenador de Alemania

Jürgen Klopp enfrentará el primer reto como seleccionador de Alemania en la Nations League.

Países Bajos, Grecia y Serbia serán sus rivales a finales de septiembre y principios de octubre.