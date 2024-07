Jürgen Klopp, técnico alemán de 57 años, conmocionó al mundo luego de que anunciara retiro de los banquillos en definitiva, lo que significa que ningún club o selección lo harán cambiar de opinión… por ahora.

Jürgen Klopp decidió dejar los banquillos desde hace unos meses luego de que anunciara que no seguiría más con el Liverpool de Inglaterra, pero nadie se esperaba la decisión tajante que anunció esta mañana.

El técnico alemán logró forjar una de las mejores carreras como entrenador posible, misma que le permitió estar varios años en el Borussia Dortmund, y en su último equipo, el Liverpool de Inglaterra.

La despedida de los banquillo de Jürgen Klopp se empezó a generar desde que decidió dejar un proyecto de 10 años con los Reds cuando anunció su salida del equipo el 26 de enero del 2024, y que meses después, confirmó que sería un adiós definitivo.

Jürgen Klopp anuncia que deja de ser DT; buscará seguir trabajando en el futbol

Jürgen Klopp anunció que no seguirá siendo DT, pero su idea es seguir ligado al deporte, con el objetivo de ayudar con su experiencia a las personas, y también a los contactos que ha generado en el mundo del futbol.

“A partir de hoy, se acabó para mí como entrenador. No lo he dejado por capricho, sino que ha sido una decisión general. También he entrenado a los mejores clubes del mundo.

Quizás, podamos volver a hablar de ello dentro de unos meses. Sigo queriendo trabajar en el fútbol y ayudar a la gente con mi experiencia y mis contactos”, dijo Jürgen Klopp.

Jürgen Klopp mencionó que en este momento no tiene nada “absolutamente” relacionado a ofertas de trabajo, no hay ningún club en su mente, ni siquiera alguna selección, como se mencionaba hace unos días sobre una posible oferta de Estados Unidos.

“Algunas personas no deben haber escuchado esta parte, y sería la mayor pérdida de prestigio en la historia del fútbol si dijera: ‘Haré una excepción contigo ahora’. Soy demasiado joven para dedicarme solo al pádel y a los nietos. ¿Será de nuevo entrenador? De momento lo descarto”, afirmó Jürgen Klopp.

Estos son los títulos de Jürgen Klopp en su carrera

Jürgen Klopp ganó buenos títulos como entrenador, siendo la Champions League su mayor mérito como entrenador, misma que consiguió con el Liverpool de Inglaterra en la temporada 2018-19.

Borussia Dortmund

Campeón de Alemania en 2010-11 y 2011-12

Campeón de la Copa de Alemania 2011-12

Campeón de la Super Copa de Alemania en 2013-14 y 2014-15

Liverpool FC