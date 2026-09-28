Los jugadores de Irlanda no saludaron a sus colegas de Israel previo al inicio de su partido de la Nations League, cita en la que el equipo irlandés llevó brazaletes negros.

El partido que terminó 3-0 a favor de Irlanda, vivió a una dura oposición en su país debido a las acciones militares de Israel en Gaza, y los jugadores tuvieron que votar para decidir si disputaban o no el duelo.

Irlanda venció a Israel en la Nations League (Visar Kryeziu / AP Photo/Visar Kryeziu)

Irlanda no saludó a sus rivales en la Nations League

Los seleccionados de Irlanda bajaron la mirada hacia el césped, con las manos detrás de la espalda durante la interpretación del himno nacional israelí en la Nations League.

Después, el capitán de Irlanda, Dara O’Shea, mantuvo esa postura en la charla previa al partido, estrechó la mano del árbitro y de sus asistentes, pero no la del capitán de Israel, Manor Solomon.

Un grupo de aficionados israelíes asistieron al estadio en Debrecen, Hungría.

Un grupo aún más pequeño de alrededor de 10 personas celebró cuando Troy Parrott abrió el marcador a los 13 minutos.

Adam Idah puso el 2-0 tres minutos después del gol y Jack Moylan anotó el tercero al 25.

Tensión en el partido Irlanda vs Israel en la Nations League

Irlanda tuvo en el portero Caoimhín Kelleher a su mejor hombre para negarle el gol a Israel, y la tensión apareció tras un choque entre Idah y Raz Shlomo. Ambos jugadores fueron amonestados en el partido de la Nations League.

Irlanda e Israel se enfrentarán de nuevo el 4 de octubre en el partido en casa de Irlanda en Backa Topola, Serbia.