Los futbolistas de Irlanda votaron para decidir si jugaban el partido ante Israel en la Nations League, ejercicio que terminó a favor de encarar el juego, aunque lo harán sin uno de sus compañeros y llevando brazaletes negros.

Irlanda jugará este domingo 27 de septiembre ante Israel en Debrecen, Hungría, en el primero de dos partidos entre ambas selecciones como parte de la Nations League.

Sin embargo, este sábado, la conferencia de prensa y la sesión de entrenamiento de Irlanda se retrasaron más de cinco horas, mientras los jugadores conversaban sobre si debían jugar.

El portero de Irlanda Gavin Bazunu decidió no ser parte del juego ante Israel

David Courell, director ejecutivo de la Asociación de Fútbol de Irlanda, confirmó que un jugador manifestó su incomodidad con disputar el partido ante Israel al entrenador principal e indicó su intención de retirarse de la convocatoria.

Más tarde se conoció que el portero Gavin Bazunu avisó desde el viernes por la noche que no quería jugar, y tras la decisión del plantel para encarar el partido, optó por abandonar la concentración previo al inicio de la Nations League.

“Como pueden entender, esta nueva variable requirió tiempo y deliberación para que el resto del plantel lo considerara” David Courell, director ejecutivo de la Asociación de Fútbol de Irlanda

David Courell confirmó que se realizó una votación entre los jugadores y que “una mayoría significativa” estuvo a favor de continuar con los partidos.

“Con base en eso, la asociación tomó la decisión en nombre del fútbol irlandés de que este partido se disputará, tal como siempre hemos tenido la intención de cumplir con los compromisos” David Courell, director ejecutivo de la Asociación de Fútbol de Irlanda

Futbolistas de Irlanda jugarán ante Israel con brazaletes negros

La directiva de la selección de Irlanda informó que los jugadores se sienten incómodos al lidiar con preguntas que no son sobre fútbol, por lo que habían solicitado no atender compromisos con los medios previo al partido del domingo ante Israel.

Lo que se adelantó también es que los futbolistas irlandeses llevarán brazaletes negros durante el partido ante Israel en reconocimiento de todas las vidas perdidas en el conflicto.