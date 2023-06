Algunos jugadores de la Selección Mexicana podrían abandonar el equipo por molestias con Diego Cocca y en general con la Federación Mexicana de Futbol.

Sin duda alguna, la derrota contra Estados Unidos dejó muy afectada a la Selección Mexicana después de caer 3-0. Es por eso, que varios jugadores están molestos con Diego Cocca y con el planteamiento en general, por lo que planean su retiro.

Debido a la derrota, el Tricolor jugará el partido por el tercer lugar ante Panamá el domingo en el Allegiant Stadium, que será el previo antes de la gran final entre Canadá y Panamá. Pero después de eso se habla que varios jugadores se irán de la concentración para no volver.

Fans Selección Mexicana (Jorge Martinez / Jorge Martinez)

Jugadores de la Selección Mexicana se ausentarían de la Copa Oro

La razón por la que se dice que varios jugadores quieren abandonar la concentración de la Selección Mexicana y no jugar la Copa Oro, es la logística. Además de la derrota ante los Estados Unidos.

De acuerdo con reportes de Fox Sports y TUDN a los seleccionados no les gustó estar en medio de la nada durante el Final Four de la Nations League. Algunos de estos se ausentarían del equipo para ya no jugar la Copa Oro 2023.

Saltan a la vista diversas versiones sobre el mal momento que se vive en la concentración del equipo mexicano. Mientras se habla que hay jugadores que quieren abandonar la concentración, hay otros que dicen que es todo lo contrario.

En la Copa Oro la Selección Mexicana se enfrentará en la primera fase contra Honduras, Haití y Qatar, selección invitada.

Diego Cocca al mando de la Selección Mexicana

Diego Cocca seguirá al mando de la Selección Mexicana hasta ahora, aunque después de la derrota contra Estados Unidos se evaluará su continuidad.

Pero por lo pronto tendrá que seguir con los compromisos y encarar la Copa Oro 2023. Mientras tanto jugará el partido por el tercer lugar ante Panamá en el Allegiant Stadium.

