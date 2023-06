Los aficionados de la Selección Mexicana ya hicieron de las suyas en el Allegiant Stadium de Las Vegas, donde retumbó el grito homofóbico en el duelo ante Estados Unidos.

Fue al minuto 12 cuando el portero de Estados Unidos, Matt Turner, se dispuso a hacer un saque de banda, cuando en las gradas comenzó a prepararse la afición.

Justo cuando impactó el balón, se escuchó el grito homofóbico, el famoso y lamentable “Ehhh puto”, el cual le ha traído tantos problemas al futbol mexicano.

Cabe mencionar que, en caso de repetirse el grito homofóbico, el partido será suspendido, primero unos minutos, pero definitivamente si se reincide.

Apenas se escuchó el grito homofóbico en el duelo de la Selección Mexicana, las autoridades del Allegiant Stadium de Las Vegas lanzó una advertencia.

Tanto en el sonido local, como en las pantallas del inmueble, se lanzaron advertencias a los aficionados, como parte del protocolo anti-discriminatorio.

“Lo que está mal, está mal”, es el principal mensaje que lanzaron las autoridades de la Concacaf apenas a los 12 minutos del encuentro entre México y Estados Unidos.

Cabe mencionar que de volverse a escuchar el grito homofóbico, el árbitro tendrá la autoridad de suspender el partido durante unos minutos.

En caso de reincidencia, el árbitro mandará a los jugadores a los vestidores y si aún así se sigue escuchando el grito homofóbico, el partido se desarrollaría de manera normal, pero podría venir una fuerte sanción.

Selección Mexicana no puede contra el grito homofóbico

El grito homofóbico ha sido un auténtico dolor de cabeza para el futbol mexicano, pero en los últimos tiempos en especial para la Selección Mexicana.

Y es que el grito homofóbico ya casi no se escucha en los partidos de la Liga MX, no así en los de la Selección Mexicana, donde retumba no como diversión, sino como una forma de los aficionados de manifestar su enojo contra el Tri.

