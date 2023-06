La Selección Mexicana decidió no salir de su hotel de concentración después de la derrota ante Estados Unidos en la semifinal de la Nations League.

Diego Cocca ordenó que los jugadores de la Selección Mexicana realizaran trabajo de gimnasio y por la tarde haya sesión de video, tras la derrota contra Estados Unidos .

El ambiente se percibe tenso y hay mucha tristeza por lo sucedido ante Estados Unidos. No hay música como en días pasados en el gimnasio y el restaurante.

Se espera la llegada de Juan Rodríguez por la tarde, para convivir con los seleccionados. Algunos aficionados han llegado hasta donde se encuentra la selección y se han tomado fotos con los jugadores cuando estos salen del restaurante.

Se habla que la consigna es ganar a Panamá por el tercer lugar y que Cocca dirija la Copa Oro, pero nada asegura que continuará después de esto.

Selección Mexicana. (Cristian de Marchena / MEXSPORT)

Selección Mexicana y la derrota contra Estados Unidos

La Selección Mexicana cayó con un marcador de 3-0 contra Estados Unidos en la semifinal de la Nations League de la Concacaf.

Con 4 jugadores expulsados, 2 de Estados Unidos y dos de la Selección Mexicana (César Montes y Gerardo Artega), culminó un partido desastroso para el combinado dirigido por Diego Cocca.

Sin duda alguna, las sensaciones fueron negativas, pues México sigue sin poder ganarle a Estados Unidos y ahora se avecina la Copa Oro, torneo que Diego Cocca dirigirá pero después se tomará una decisión de su permanencia.

Santiago Giménez sobre la derrota de la Selección Mexicana

Santiago Giménez dio su opinión sobre la derrota que vivieron contra Estados Unidos y fue contundente, pues reconoció que la Selección Mexicana no buscó la victoria y su rival si lo hizo.

“Creo que tenemos que dar las explicaciones dentro del campo y no las dimos, no estuvimos a la altura de Estados Unidos que, desde el primer minuto, intentaron ganar, nosotros nunca tuvimos esa intención; entonces, así no podemos ganar un partido”, dijo para TUDN.

