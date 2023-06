Diego Cocca ha causado mucha polémica con sus más recientes declaraciones, asegurando que la crisis de la Selección Mexicana no es su culpa, pues él no fracasó en Qatar 2022.

En conferencia de prensa, previo a las semifinales de la Nations League ante Estados Unidos, Diego Cocca fue cuestionado sobre la presión que tiene como DT de la Selección Mexicana.

El entrenador argentino se dijo consciente del puesto que ocupa; sin embargo, aseguró que las críticas no son para él personalmente, sino para la figura que representa.

Y es que Diego Cocca se lavó las manos y aseguró que él no tiene culpa alguna del fracaso del Tri en Qatar 2022, donde quedó eliminado en fase de grupos.

“Sé en dónde estoy parado, la silla que ocupo. No me están criticando a mí, al técnico, al proceso, a alguien hay que echarles la culpa. No fui a Qatar, no tengo la culpa, pero acepto el lugar, entiendo la gente, lo que están diciendo, creo en el trabajo y el tiempo”, dijo.

