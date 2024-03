El comentarista de ESPN, Tuca Ferretti, declaró en el programa Futbol Picante que el Clásico será un sepelio para el Club Chivas pues el Club América les lleva una enorme ventaja.

A unas horas del Clásico Club Chivas vs Club América en la Concachampions 2024, los analistas de Futbol Caliente aseguraron cruelmente la derrota de las Chivas de Fernando Gago ante las Águilas.

La principal razón por la que no tienen probabilidad de ganar es que el América les lleva una gran ventaja de tres goles. La otra, es que no se sabe si las Chivas podrán anotar un gol en el partido y si podrán remontar a los azulcremas.

Hoy miércoles 13 de marzo es el segundo Clásico del Club América vs Club Chivas en los octavos de final de la Concachampions 2024 en el Estadio Azteca a las ocho y media de la noche.

¿Qué dijo Tuca Ferretti sobre el Club Chivas?

En la mesa de análisis del programa Futbol Caliente, el Clásico Club Chivas vs Club América ha sido el tema del que no han dejado de hablar y el Tuca Ferretti no pudo evitar hacer una brutal declaración en contra de las Chivas.

El exfutbolista, Tuca Ferretti, aseguró que el Club Chivas está muerto y que ver el partido será como ver su sepelio. Ante esto, los demás analistas estuvieron de acuerdo pues comentaron que será casi imposible que las Chivas logren ganar el Clásico.

La diferencia que tiene el América ante las Chivas es mucha y según Javier Alarcón, los rojiblancos deben salir a dejar el alma y matarse en la cancha aunque será un reto muy complicado ante los malos resultados han tenido.

Las Chivas, además de tener que remontarle al América, tendrá otra oportunidad de reivindicarse con los azulcremas el día sábado 16 de marzo en la Jornada 12 de la Liga MX.

¿Quién ha ganado mas veces el Clásico Club Chivas vs Club América?

El Club América recibirá como local al Club Chivas hoy miércoles 13 de marzo en el Estadio Azteca. Ante este encuentro, se espera que el Club América gane y pase a los cuartos de final de la Concachampions 2024.

A lo largo de la historia, se han jugado 252 Clásicos de los cuales 95 los ganó el Club América, 78 los ganó el Club Chivas y 79 los empataron.

De tres partidos en los que se han enfrentado estos dos equipos en la Concachampions, el América tiene dos partidos ganados, uno quedaron empates y Chivas solo tiene una victoria.