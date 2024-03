Igor Lichnovsky, el mismo que hace unos días se quejó por supuestamente haber sido discriminado en Cruz Azul, ahora reventó a los periodistas deportivos por ganarse su “comida” a expensas de las costillas de los futbolistas.

Igor Lichnovsky, futbolista chileno que juega en el Club América mencionó en un video que grabó junto a Miguel Layún y Kevin Ávarez que los periodistas deportivos solo viven de los rumores y polémicas de los futbolistas.

El futbolista del América conforma un ‘grupito’ entre Miguel Layún y Kevin Álvarez llamado la ‘Triiisecta’ en el que hablan de cuestiones de su vida diaria, fue en uno de esos en vivos que Igor Lichnovsky atacó a los periodistas deportivos.

“Todo lo que dice el periodismo son roles, le dicen al espectador: Tú estás de acuerdo, tú no, tú haces polémica, pero aún así los queremos wey, así se ganan su comida”, dijo Igor Lichnovsky.

Miguel Layún llama pendejo a Igor Lichnovsky por criticar a los periodistas deportivos

Luego de que Igor Lichnosvky dijera que los periodistas deportivos solo se dedican a generar polémicas para ganarse un plato de comida en su mesa, Miguel Layún lo llamó pendejo.

La reacción de Miguel Layún fue de incredulidad al escuchar las palabras de Igor Lichnovsky, aunque después se rió de lo dicho por el defensa del Club América, y mencionó que tiene un plan para los medios de comunicación, que revelará después

“Qué pendejo eres Igor, eres un tarado Lichnovsky” dijo Layún, quien actualmente es el presidente de la Kings League Américas en la que a veces lleva de invitados a algunos jugadores del Club América.

Luego de las polémicas declaraciones de Igor Lichnovsky, varios periodistas deportivos decidieron atacarlo, tachándolo de “ignorante como cualquier otro futbolista”, aunque hubo algunos otros que lo defendieron.

Acusan a Igor Lichnovsky de hipócrita tras sus críticas a los periodistas deportivos

Las declaraciones de Igor Lichnovsky no cayeron bien en el ámbito periodístico, pues algunos colegas del gremio lo acusaron de hipócrita ya que él se “vende” de diferentes maneras en futbol.

“Con qué seguridad habla Igor Lichnovsky de algo que estoy seguro que no conoce a profundidad, generalizar en cualquier materia nunca será lo correcto. Hablo de lo que conozco y vivo día a día y jamás me han pedido un rol como él asegura. Lo que sí me llama la atención es que se exprese de esa forma cuando se vende como otra cosa.. cada quien y sus falsas posturas. Qué hipocresía”, dijo el periodista Marco Cancino.

Después de que criticara a los periodistas deportivos, Igor Lichnovsky no hizo alguna otra declaración por lo que se mantiene concentrado con el Club América previo al Clásico ante Chivas en la Concachampions.