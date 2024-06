Aficionados le dieron una terrible bienvenida al DT del Barça Altlètic, Rafa Márquez y al equipo, en el partido por el ascenso, en el cual se quedaron a nada de subir a la Segunda División de España.

En un video que circuló en redes sociales se vio como una multitud de aficionados recibieron al entrenador Rafa Márquez y a los jugadores del Barça Altlètic con insultos en el partido por el ascenso.

Ayer domingo 23 de junio, el Barça Altlètic se enfrentó ante el Córdoba en el partido de Vuelta de la final, en el cual le arrebataron la victoria al equipo dirigido por Rafa Márquez.

Ante este resultado, muchos se preguntaron qué pasará con el futuro de Rafa Márquez ya que se había rumorado que tomaría el lugar de Xavi pero desafortunadamente Hansi-Flick fue el elegido para reemplazarlo y ahora no se sabe si el mexicano seguirá siendo el entrenador del Barça Altlètic.

Fans insultan a Rafa Márquez y al Barça Altlètic

El DT Rafa Márquez no fue bien recibido en el partido ante el Córdoba por el ascenso ya que varios aficionados insultaron al mexicano y al Barça Altlètic cuando llegaron al Estadio Nuevo Arcángel.

El Barça Altlètic de Rafa Márquez fue abucheado e insultado por los fanáticos catalanes previo al partido por el ascenso a Segunda División contra el Córdoba, quien les terminó arrebatando la victoria.

El Barça Altlètic abrió el marcador en el minuto 14 pero después el Córdoba consiguió la ventaja y finalmente ganó el partido por un marcador final de 2-1, ascendiendo a la Segunda División de España.

Al terminar el partido, algunos jugadores soltaron lágrimas de frustración ya que una vez más Rafa Márquez no pudo llevar a su equipo al ascenso por lo que su futuro queda algo inconcluso.

Terrible recibimiento con insultos al Barça Atlètic 🔴🔵 de Rafa Márquez 🇲🇽 tras su llegada al estadio del Córdoba para disputar la final de vuelta por el ascenso.



Ojalá pueda conseguirlo el estratega mexicano, sería un gran paso en su carrera. pic.twitter.com/tUk6cRhhkQ — Julio Rodríguez (@julioordz10) June 23, 2024

¿Rafa Márquez seguirá siendo el DT del Barça Altlètic?

Luego de haber perdido la oportunidad de ascender a la Segunda División de España, el futuro de Rafa Márquez como entrenador del equipo ha sido puesto en duda.

Sin embargo, el entrenador mexicano habló al respecto y mencionó que no tiene prisa en decidir qué es lo que sigue en su carrera pues todavía tiene como prioridad al Barça Altlètic.

“Si me sale algo más arriba, importante... Pues lo analizaría, claro, pero no tengo prisa por decidir y elegir y si no me convence lo que me puedan ofrecer no descarto para nada quedarme un año más” dijo Rafa Márquez.