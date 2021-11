Mourinho le regaló costosos tenis al jugador juvenil de la AS Roma, Félix Afena-Gyan por anotar un increíble doblete.

José Mounrinho ha implementado peculiares técnicas para mejorar el nivel de su equipo, esta vez motivó a Félix Afena-Gyan con un par de tenis que el jugador quería desde hace mucho tiempo pero por motivos económicos no podía obtenerlos.

Félix Afena-Gyan es uno de los jugadores que tiene poco en el primer equipo de AS Roma . Por ello, el técnico le prometió comprarle unos tenis con valor de 800 euros, si él respondía con un gol.

En su debut, Félix no consiguió la meta sin embargo no dejó de intentarlo, hasta que en el partido frente al Genoa, donde milita el mexicano Johan Vásquez consiguió su meta y no solo eso, sino que la multiplicó por dos, con un imponente doblete.

José Mourinho cumplió su promesa, y fue el propio jugador, Félix Afena-Gyan quien decidió compartir la evidencia a través de sus redes sociales.

Polémica en el video del jugador por supuesto comentario racista

El jugador difundió el video a través de todas sus redes sociales, pero lo eliminó luego de que se desatara una fuerte polémica.

Y es que en el audio se escucha que está acompañado de diferentes personas, sin embargo llamó la atención de alguien que en italiano le dijo: “Felix, en la caja hay plátanos”.

A través de un importante medio italiano, la Roma dejó claro que no fue por racismo, sino que Félix Afena-Gyan suele comer dos plátanos antes de saltar al campo.

Asimismo, el jugador salió a aclarar la polémica más tarde para frenar el mal entendido y aseguró que no se sintió ofendido pues entendió que el comentario no fue por racismo.

“Quiero asegurarles que no estoy ofendido por la frase que escucharon, que no es racista. Me acogieron como en una familia desde el primer día aquí en la Roma, los chicos bromearon conmigo, como pasa en una familia”.

“La razón es que como muchos plátanos, bromeamos con esto y por eso escucharon esa frase. Aquí en la Roma me siento como en casa y estoy agradecido por el apoyo. La gente se hizo una idea equivocada de lo que pasó y lo que escuharon”.

José Mourinho en AC Roma

José Mounrinho es uno de los entrenadores que ha forjado su trayectoria dirigiendo a equipos de élite. Esta vez tomó el cargo del cuadro italiano para la temporada 2021-22.

En la Roma ha tenido un desempeño destacado, producto de la estrategia y motivaciones que usa con los jugadores dentro y fuera del campo.