Jorge Sánchez, uno de los futbolistas que será convocado por Javier Aguirre, podría salir de su club, el PAOK, tras el Mundial 2026.

Jorge Sánchez se ganó la titularidad con el PAOK de Grecia en la temporada 2024-2025, sin embargo, el defensor podría salir del equipo europeo por incumplimiento con sus pagos.

PAOK le adeuda meses de salario a Jorge Sánchez

De acuerdo con reportes, Jorge Sánchez podría salir del PAOK al terminar el Mundial 2026 debido a que el club no habría cumplido lo acordado con el lateral mexicano, pues le audedarían dos meses de salario.

Si bien aún no existe una oferta formal por parte de algún equipo, se habla de que Jorge Sánchez le tendrían interés varios equipos de Europa, incluso de la Liga MX.

Según Daily Record Sport, un medio deportivo escocés, el Celtic de Glasgow ya preguntó por el futbolista mexicano.

Jorge Sánchez (Jorge Martinez / Mexsport)

¿Cruz Azul no ha preguntado por Jorge Sánchez?

La realidad es que no se conoce información de que Cruz Azul, ex equipo de Jorge Sánchez, ya haya preguntado por el defensa para repatriarlo.

Sin embargo, no sonaría descabellado que Cruz Azul intente fichar al mexicano para el Apertura 2026 de la Liga MX.