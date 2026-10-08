Johan Vásquez continúa consolidándose como uno de los defensas mexicanos con mayor presencia en el futbol europeo y su buen momento con el Genoa habría despertado el interés de uno de los clubes más importantes de LaLiga.

De acuerdo con información del diario AS, el Atlético de Madrid comenzó a monitorear la situación contractual del zaguero de cara al próximo mercado de fichajes.

El central mexicano, de 27 años, viene de protagonizar una destacada actuación en la pasada Copa del Mundo y ha mantenido un nivel importante con el conjunto italiano.

Atlético de Madrid y otros clubes se sumarían al interés por Johan Vásquez

Según Transfermarkt, el futbolista Johan Vásquez tiene un valor aproximado de 14 millones de euros, una cantidad que podría resultar accesible para el Atlético de Madrid en caso de decidir avanzar por su incorporación.

El interés del conjunto colchonero no sería el único que existe alrededor de Johan Vásquez, pues la Roma, Eintracht Frankfurt y Juventus también han seguido de cerca la situación del defensa, quien mantiene contrato con el Genoa hasta 2028.

Precisamente, el complicado momento que atraviesa el equipo italiano podría convertirse en un factor determinante debido a que el Genoa se encuentra en la parte baja de la clasificación y el riesgo de descenso podría facilitar la salida de algunos de sus principales futbolistas, entre ellos Johan Vásquez.

Johan Vásquez despierta el interés del Atlético de Madrid. (especial)

¿Contra quién competiría Johan Vásquez en el Atlético de Madrid?

El conjunto dirigido por Diego Simeone cuenta con diferentes alternativas en la defensa, entre ellas Pubill, Le Normand, Cuti Romero y Hancko, por lo que la competencia por un puesto sería intensa.

Por ahora, el Atlético de Madrid únicamente estaría analizando diferentes perfiles para reforzar su zaga y Johan Vásquez aparece entre las opciones bajo seguimiento.