La Selección Mexicana tiene definido el equipo con el que intentará dar uno de los golpes más importantes del Mundial de 2026.

El técnico Javier Aguirre ya eligió a los once futbolistas que saltarán al terreno de juego para enfrentar a Inglaterra en los octavos de final, un duelo que podría marcar un antes y un después en la historia reciente del Tricolor.

Javier Aguirre elige a los 11 que buscarán eliminar a Inglaterra. (captura)

Tras una destacada fase de grupos y la victoria sobre Ecuador en la ronda previa, México llega con confianza y con la ilusión de avanzar a los cuartos de final ante una de las selecciones favoritas para conquistar el campeonato.

México confía en Quiñones para avanzar a cuartos de final

El nombre que genera mayor expectativa es el de Julián Quiñones, quien suma tres goles en el torneo y se ha consolidado como la principal referencia ofensiva del equipo mexicano. A su lado, Raúl Jiménez buscará aprovechar los espacios que pueda dejar la defensa inglesa.

México sabe que tendrá enfrente a una selección repleta de talento, encabezada por Harry Kane, sin embargo, el Tricolor confía en su orden táctico, intensidad y el respaldo de la afición para competir de tú a tú.

Con el pase a los cuartos de final en juego, los once elegidos por Aguirre tendrán la misión de buscar una victoria histórica para el futbol mexicano.