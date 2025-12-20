Jake Paul y Anthony Joshua se enfrentaron en un combate que generó mucha expectativa, pero que dentro del ring se demostró la experiencia de un boxeador profesional, pues éste último salió con la victoria desde el el Kaseya Center de Miami, Florida.

Desde el comienzo, se vislumbraba una pelea extraña entre Jake Paul y Anthony Joshua con un influencer y creador de contenido que poco tenía que ofrecer dentro del ring, aunque por otro lado, el de Gran Bretaña tampoco quiso mostrar sus mejores armas pese a llevarse la victoria por KO.

En los primeros rounds, Jake Paul intentó moverse, esperar los errores de su rival y quizá buscar un golpe sorpresivo, mientras que Joshua intentó con jabs, controlando la distancia y esperando el momento oportuno para presionar al youtuber.

Jake Paul vs Anthony Joshua: ¿Quién ganó la pelea? Hubo hasta fractura de mandíbula

A medida que la pelea entre Jake Paul y Anthony Joshua avanzaba hacia el cuarto round, la balanza empezó a inclinarse claramente hacia el boxeador profesional, pues su alcance y su capacidad para conectar golpes más limpios y fuertes se hicieron evidentes.

Fue en el quinto round cuando se produjo el clímax, ya que Anthony Joshua consiguió derribar a Jake Paul dos veces, mandándolo a la lona con combinaciones no tan fuertes que pusieron a prueba la resistencia y el carácter del estadounidense.

Paul se sorprendió por la fuerza de golpeo del británico, pero se levantó con determinación, revelando que no iba a ceder fácilmente, sin embargo, esa voluntad de seguir en la pelea se encontró con la realidad de la diferencia de nivel entre un influencer y un boxeador profesional.

Finalmente, en el sexto round, Joshua acecho más al youtuber, le lanzó una serie de golpes perfectamente encadenados que culminaron con un nocaut definitivo a favor del boxeador profesional británico.

The moment Anthony Joshua knocked Jake Paul out! #JakeJoshua pic.twitter.com/TiP0ovbpzf — Netflix (@netflix) December 20, 2025

¿Quién fue mejor en la pelea Jake Paul vs Anthony Joshua?

Gracias al KO en favor de Anthony Joshua, se demostró el poderío en el ring que tiene un boxeador profesional en contra de un influencer llamado Jake Paul, quien quiso poner a prueba sus habilidades.

Sin embargo, se demostró que la técnica pugilística no se compara con alguien que no tiene experiencia dentro del ring.