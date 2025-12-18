Jake Paul regresa al ring de boxeo para enfrentarse con Anthony Joshua. Conoce el pronóstico de la pelea del influencer a pelea que se realizará en el Kaseya Center de Miami, Florida.

Jake Paul cerrará el año midiéndose ante Anthony Joshua, en la que será la pelea más complicada para el influencer estadounidense.

Jake Paul vs Anthony Joshua: Pronóstico de la pelea del influencer estadounidense

Jake Paul no tendrá una noche sencilla en el ring del Kaeya Cente de Miami contra Anthony Joshua, y el pronóstico es que el influencer estadounidense perderá su segunda pelea como profesional de boxeo.

La derrota de Jake Paul con Anthony Joshua será por la vía del nocaut.

Jake Paul vs Anthony Joshua: A cuántos rounds se medirán sobre el ring

La pelea contra Anthony Joshua será la más difícil hasta ahora para el influencer Jake Paul, quien con 28 años tiene un récord de 12-1 (7 KOs).

Aunque se trata de una pelea profesional se realizará con algnos ajustes especiales, como el peso, pactado a realizaese en los 111 kilos.

La pelea está pactada a 8 rounds de tres minutos y tanto Jake Paul como Anthony Joshua usarán guantes de 10 onzas.

¿Cómo llega Jake Paul a la pelea vs Anthony Joshua?

Jake Paul y Anthony Joshua tuvieron un cara a cara y la diferencia de estatura a favor del rival del influencer estadounidense fue notoria, más de 10 centímetros.

Será la primera vez en la historia que Jake Paul se enfrentará a un rival más alto que él, además de que el peso de Anthony Joshua también es superior al del influencer.

Día, hora y canal para ver la pelea del influencer estadounidense Jake Paul vs Anthony Joshua

Jake Paul vs Anthony Joshua pelean el viernes 19 de diciembre de 2025 en el Kaseya Center de Miami, Florida, y la función inicia a las 19 horas, tiempo del centro de México.

La plataforma Netflix transmitirá la pelea Jake Paul vs Anthony Joshua.