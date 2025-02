Jake Paul se encuentra más que enojado, y lo demuestra en cada publicación que hace, pues se la dedica a Canelo Álvarez.

Todo comenzó hace unos días, se dijo que Canelo Álvarez se iba a enfrentar al youtuber, Jake Paul. Parece ser que estuvieron muy cerca de llegar a un acuerdo.

Luego, el mexicano tiró la pelea contra el influencer y firmó con la promotora Riyadh Season por 4 peleas. 3 en Arabia Saudita y otra en Las Vegas.

De hecho, ya se sabe el rival de Canelo Álvarez, será William Scull el 3 de mayo en el país asiático. El cubano es 2 años menor que el mexicano y se encuentra invicto, aunque el segundo pinta como favorito.

¿Se burla de México? La terrible provocación de Jake Paul al Canelo Álvarez

Como ya vimos, Canelo Álvarez tiró la pelea ante Jake Paul y anunció su fichaje con la promotora Riyadh Season. Así que eso no gustó absolutamente nada al youtuber.

Jake Paul reaccionó de manera muy agresiva a lo que hizo Canelo Álvarez. Incluso no ha parado de insultarlo con publicaciones en sus redes sociales.

Aunque la que más ha llamado la atención fue un video. En este se le ve al influencer bailando con mariachis, tiene un muñeco en la mano y le habla como si fuera el mexicano: “Canelo, voy en camino mi p*ta”.

Los insultos de Jake Paul a Canelo Álvarez luego de que tirara su pelea

Jake Paul no solo le dedicó el video a Canelo Álvarez en el que le dice p*ta, sino que antes ya le había dejado muchos mensajes ofensivos.

En uno de ellos Jake Paul le dice lo siguiente a Canelo Álvarez: "ahora es un esclavo que no tiene en cuenta el orgullo del pueblo mexicano que lo apoya en suelo estadounidense. No es de sorprenderse cuando en toda su carrera no ha hecho nada por el deporte del boxeo fuera del ring. Soy la nueva cara del boxeo. No se puede tener la pelea más importante de 2025 sin que mi nombre esté involucrado. Cuando todos sus eventos fracasen y pierdan dinero, todos se darán cuenta de quién es el rey del deporte. 28 años. La pelea más importante en la historia del boxeo. Mi propio jefe. No tengo dueño. 5 años. Todos ustedes, felinos, quieren verme fracasar, pero Dios tiene otros planes. Es la era del bien. La era del elefante. Es la era del MVP."

Además le ha dicho miedoso e infinidad de insultos.