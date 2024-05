Rodolfo Rotondi ha dado la cara por Cruz Azul.



“Con mucha impotencia. Pedirle disculpas a la afición, es una jugada que no puede definir una final”



“No quiero declarar más para no ligar una multa. No se puede definir por algo así”.



🎥 @DanielBSandoval pic.twitter.com/Lm8BsQbncU