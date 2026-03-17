Isaac del Toro enfrenta la carrera Milán-San Remo este sábado 21 de marzo con transmisión por ESPN y Disney+.
Isaac del Toro seguirá su andar en las carreteras italianas en la temporada 2026.
- Evento: Milán-San Remo
- Fecha: Sábado 21 de marzo
- Horario: 2:50 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Italia
- Transmisión: ESPN y Disney+.
Isaac del Toro en la Milán-San Remo: ¿Cuándo ver al mexicano?
Tras ganar la carrera Tirreno-Adriático 2026, Isaac del Toro corre la Milán-San Remo este sábado 21 de marzo.
Isaac del Toro en la Milán-San Remo: ¿Dónde ver al mexicano?
ESPN y Disney+ transmitirán la carrera Milán-San Remi, en la que Isaac del Toro busca trascender.
- Evento: Milán-San Remo
- Fecha: Sábado 21 de marzo
- Horario: 2:50 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Italia
- Transmisión: ESPN y Disney+.
Perfil de la Milán-San Remo que correrá Isaac del Toro
La edición 117 de la Milán-San Remo, el primer Monumento de la temporada, será una nueva oportunidad para que Isaac del Toro muestre su capacidad sobre la bicicleta.
- Con 301,6 km de longitud, incluyendo la salida neutral, la Milán-San Remo es la prueba más larga de la temporada del WorldTour.
- El recorrido está marcado por la tradición.
- Tras las habituales subidas a los Tre Capi (Capo Mele, Capo Cervo y Capo Berta), le sigue el doblete Cipressa-Poggio.
- Ni la Cipressa ni el Poggio son puertos que normalmente supongan un reto para un ciclista profesional, pero tras 275 km de carrera desde Milán, su impacto es ya legendario.
- Históricamente, la Cipressa ha mermado el rendimiento antes de los posibles ataques decisivos en el Poggio.