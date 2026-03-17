Isaac del Toro enfrenta la carrera Milán-San Remo este sábado 21 de marzo con transmisión por ESPN y Disney+.

Isaac del Toro seguirá su andar en las carreteras italianas en la temporada 2026.

Evento: Milán-San Remo

Fecha: Sábado 21 de marzo

Horario: 2:50 horas, tiempo del centro de México

Sede: Italia

Transmisión: ESPN y Disney+.

Isaac del Toro en la Milán-San Remo: ¿Cuándo ver al mexicano?

Tras ganar la carrera Tirreno-Adriático 2026, Isaac del Toro corre la Milán-San Remo este sábado 21 de marzo.

Isaac del Toro en la Milán-San Remo: ¿Dónde ver al mexicano?

ESPN y Disney+ transmitirán la carrera Milán-San Remi, en la que Isaac del Toro busca trascender.

Evento: Milán-San Remo

Fecha: Sábado 21 de marzo

Horario: 2:50 horas, tiempo del centro de México

Sede: Italia

Transmisión: ESPN y Disney+.

Recorrido Milán-San Remo (Especial )

Perfil de la Milán-San Remo que correrá Isaac del Toro

La edición 117 de la Milán-San Remo, el primer Monumento de la temporada, será una nueva oportunidad para que Isaac del Toro muestre su capacidad sobre la bicicleta.

Con 301,6 km de longitud, incluyendo la salida neutral, la Milán-San Remo es la prueba más larga de la temporada del WorldTour.

El recorrido está marcado por la tradición.

Tras las habituales subidas a los Tre Capi (Capo Mele, Capo Cervo y Capo Berta), le sigue el doblete Cipressa-Poggio.

Ni la Cipressa ni el Poggio son puertos que normalmente supongan un reto para un ciclista profesional, pero tras 275 km de carrera desde Milán, su impacto es ya legendario.

Históricamente, la Cipressa ha mermado el rendimiento antes de los posibles ataques decisivos en el Poggio.