Isaac del Toro saldrá a conquistar el Gran Premio de Quebec este viernes 11 de septiembre. Transmite Claro Sports a las 11 horas.
- Evento: Gran Premio de Quebec
- Fase: Carrera de un día
- Fecha: Viernes 11 de septiembre de 2026
- Horario: 11:00 horas
- Recorrido: 205,5 kilómetros
- Sede: Quebec, Canadá
- Transmisión: Claro Sports
El mexicano Isaac del Toro será uno de los ciclistas a seguir en Norteamérica y acepta el reto de pelear por el triunfo.
“Tengo muchas ganas de competir en Canadá por primera vez. Quebec y Montreal son dos carreras que he visto y de las que he oído hablar mucho, así que será genial poder vivirlas por fin en persona”Isaac del Toro
Isaac del Toro: Día para ver el Gran Premio de Quebec
Isaac del Toro correrá la el Gran Premio de Quebec el viernes 11 de septiembre.
Isaac del Toro: Hora para ver el Gran Premio de Quebec
A partir de las 11:00 horas inicia el Gran Premio de Quebec con Isaac del Toro como protagonista.
Isaac del Toro: Canal para ver el Gran Premio de Quebec
Claro Sports transmite el Gran Premio de Quebec, en el que Isaac del Toro busca la victoria.
- Evento: Gran Premio de Quebec
- Fase: Carrera de un día
- Fecha: Viernes 11 de septiembre de 2026
- Horario: 11:00 horas
- Recorrido: 205,5 kilómetros
- Sede: Quebec, Canadá
- Transmisión: Claro Sports
Perfil y recorrido de Gran Premio de Quebec
El Gran Premio de Quebec se corre en un circuito urbano con 20 vueltas de 10.3 kilómetros cada una para completar 206 kilómetros.
El trazado incluye descensos y una subida final a las Llanuras de Abraham para alcanzar la meta. El recorrido tendrá una duración prevista de más de cinco horas.