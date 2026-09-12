El extremo izquierdo surgido de la cantera del Necaxa, Heriberto Jurado, regresará a México debido a que fue fichado para el próximo año con el Club Puebla.

El retorno del futbolista mexicano a la Liga MX de la mano del Puebla se concretará luego de su paso por Europa, donde jugó con el Circle Brugge de Bélgica.

Cabe destacar que antes de que el equipo de la franja amarrara el fichaje, el nombre de Heriberto Jurado había sonado para llegar a otros equipos como fue el caso del Cruz Azul.

Heriberto Jurado (Manuel Montoya / Manuel Montoya)

Heriberto Jurado ficha con el Puebla tras paso en el futbol europeo

El 3 de febrero de 2025, el Cercle Brugge hizo oficial la contratación del extremo mexicano, Heriberto Jurado, luego de que compró el 50% de lo derechos de su pase por 1.6 millones de euros.

El acuerdo con el Necaxa fue por tres años y medio, sin embargo, el 11 de septiembre de 2026, el Puebla concretó el fichaje de Heriberto Jurado que llegará al club en calidad de préstamo.

Heriberto Jurado (Cortesía)

Al respecto, el periodista César Luis Merlo, Puebla reportó que el Puebla y el Cercle Brugge apodaron que el atacante juegue un año a préstamo con una opción de compra al concluir el periodo.

El regreso del canterano necaxista al futbol mexicano se da luego de que no consiguió consolidarse en la liga belga, pues no pudo hacerse de la titularidad en su equipo al anotar un solo gol.

Lo anterior debido a que sus apariciones fueron principalmente como suplente y pese a que participó en varias competencias, no tuvo la continuidad necesaria para afianzarse en la oncena inicial.

Heriberto Jurado sonaba para llegar a otros equipos de la Liga MX

Previo al cierre del mercado de fichajes de la Liga MX que concluye hoy 11 de septiembre, se reportó que el nombre de Heriberto Jurado estuvo en la órbita de varios clubes.

Reportes extraoficiales apuntaban que el extremo izquierdo estaba en el radar del Cruz Azul que buscaba repatriarlo ante el infructuoso paso que ha tenido en Europa.

Incluso, versiones señalaban que los Pumas también buscaban hacerse de los servicios del atacante, sin embargo, el cuadro universitario se decantó por César ‘El Chino’ Huerta.

No obstante, ni la máquina ni los Pumas cerraron el fichaje de Heriberto Jurado, quien jugará la actual temporada y la siguiente para el equipo del Puebla.