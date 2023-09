Es fin de semana de Clásico Nacional y previo a este encuentro el Nene Beltrán y Alejandro Zendejas participaron en un podcast donde se calentaron los ánimos entre ambos jugadores.

Un podcast conducido por la cronista de TNT Sports, Majo González, tuvo como invitados al Nene Beltrán y a Alejandro Zendejas, donde ambos dejaron ver su pronóstico en el Clásico Nacional, pero los ánimos se calentaron un poco.

Ambos futbolistas intercambiaron opiniones sobre lo que esperan sobre el enfrentamiento entre Club América y Club Chivas, partido que se llevará a cabo este sábado 16 de septiembre en la cancha del Estadio Azteca.

Por otra parte tanto Zendejas como el “Nene” destacaron las cualidades que los hace ser peligrosos dentro del terreno de juego. Sin embargo la pregunta que acaparó este podcast fue el pronóstico que dieron ambos futbolistas.

Alejandro Zendejas dice que el Club América ganará 2-0

Majo Gónzalez le preguntó tanto a Alejandro Zendejas como al Nene Beltrán por su prónostico para el Clásico Nacional; el jugador del Club América aseguró que van a ganar 2-0 y advirtió que tengan cuidado con los festejos de Henry Martín.

“Tengo tanta confianza, le echó un 2-0, ganamos obvio, con goles de Diego y Julián y por ahí la bomba, ojo, tal vez un 3-0 con la bomba; ¡Ojo con el festejo, que siempre saca uno nuevo!”, señaló Zendejas.

Cabe recordar que Henry Martín es conocido como la bomba, y este fin de semana estará regresando frente al Club Chivas después de estar lesionado por un desgarre en una pantorrilla.

Además cabe señalar que Zendejas indicó que tengan cuidado con los festejos de Henry, ya que en uno de los clásicos, el delantero de las águilas les festejó simulando orinar en su porteria.

Un elefante gris tiene más gracia que Fernando Beltrán

pic.twitter.com/1L1LYz1CNk — Gurú (@LuisSilvaGG) September 15, 2023

Nene Beltrán no quiso dar su pronóstico, pero dice que el Club Chivas va a ganar

Después de que Alejandro Zendejas dijera que el Club América lo iba a ganar 2-0, el Nene Beltrán no quiso dar su pronóstico, aunque indicó que el Club Chivas va a ganar. Incluso Zendejas le cuestionó si no tenía confianza en sus compañeros.

“Ganamos, no tengo por qué hablar, a mi no me gusta ser así ni de cotorreo”, indicó el Nen Beltrán, quien fue tachado como un “sin gracia” por los fans.

Mi Nene Beltrán dándole cátedra al Pendejaz 😎 @Chivas pic.twitter.com/kvoAYT715i — El Campeonísimo (@Gaspar_Sparco) September 15, 2023

