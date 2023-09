En la Liga MX se ha vuelto costumbre el día de medios de cara al Clásico Nacional, algo que a Roberto Alvarado no le gusta nada por una razón que tiene que ver con su esposa.

El fin de semana se llevará a cabo el Clásico Nacional y este jueves hubo día de medios previo a este gran encuentro entre Club América y Club Chivas.

En ese sentido uno de los presentes fue Roberto Alvarado, quien se dijo molesto por no estar presente en el cumpleaños de su esposa.

Dentro del día de medios estuvieron presentes varios jugadores, tanto del Club Chivas como del Club América y de ambas ramas, ya que un día después en la Liga MX Femenil se enfrentarán ambos equipos.

Del lado del rebaño estuvo presente Blanca Félix y Roberto Alvarado. quien expreso su molestia por este tipo de evento, que considera es una perdedera de tiempo.

Roberto Alvarado se perderá el cumpleaños de su esposa por el día de medios del Clásico Nacional

Roberto Alvarado se quejó de la organización del día de medios previo al Clásico Nacional pues no está conforme con que lo hicieran viajar un par de días antes.

Y es que se perderá el cumpleaños de su esposa, pues recién volvió de la concentración con el Tricolor en la Fecha FIFA.

“Personalmente no me gusta este Día de Medios porque te hacen venir dos días antes; me voy a perder el cumpleaños de mi esposa por estar acá. No la he visto en dos semanas y realmente no me gusta”, mencionó Roberto Alvarado.

El Estadio Azteca es la segunda casa del Club Chivas, dice Roberto Alvarado

Tras la polémica declaración que soltó Roberto Alvarado, el jugador del Club Chivas soltó otra que no le gustará nada a los aficionados americanistas, pues indicó que el Estadio Azteca es la segunda casa del rebaño.

“Sabemos que venir acá a México y al Estadio Azteca es como la segunda casa de Chivas. Me gusta venir a jugar acá, es distinto, es un partido de liga, pero a final de cuentas un Clásico se juega siempre a muerte y vamos a dar lo mejor”, agregó Roberto Alvarado.

