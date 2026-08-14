La joven estrella del FC Barcelona y reciente campeón del mundo con España, Lamine Yamal, festejó su cumpleaños número 19 por todo lo alto con el Grupo Frontera amenizando la noche.

La elección de Grupo Frontera para la fiesta de Lamine Yamal no fue algo al azar, pues se sabe que el delantero español es fan de la agrupación, así como del regional mexicano.

Lamine Yamal y Grupo Frontera (@grupofrontera)

Grupo Frontera fue el show estelar en el cumpleaños de Lamine Yamal

El momento cumbre de la noche fue la presentación de Grupo Frontera, que fue contratado a petición directa de Lamine Yamal debido a su conocida afición por la música latina.

Los músicos, originarios de Edinburg, Texas, interpretaron éxitos mundiales como “No se va” y “Un X100to”.

Lo mejor de todo es que Grupo Frontera no se limitó a tocar alejado de los asistentes, pues el mismo Lamine Yamal se subió al escenario.

El futbolista compartió el foco principal con la agrupación de regional mexicano por un par de canciones, las cuales interpretó al lado de su novia, Inés García.

Posteriormente los integrantes del grupo se tomaron algunas fotos con los asistentes, incluido el cumpleañero, mostrado lo bien que se la pasaron todos durante la velada del pasado 11 de agosto.

Lamine Yamal y Grupo Frontera (@juan_frontera)

Grupo Frontera no fueron los únicos invitados al cumpleaños de Lamine Yamal

El cumpleaños de Lamine Yamal reunió a múltiples celebridades, además de los miembros del ya mencionado Grupo Frontera, que fueron el acto principal.

Además de Grupo Frontera; entre los invitados musicales al cumpleaños de Lamine Yamal destacaron figuras de la escena urbana como Ozuna, Myke Towers, Ryan Castro, Bad Gyal y Morad.

También se pudo ver a integrantes del FC Barcelona como Gavi, Raphinha, Eric García, Jules Koundé, Dani Olmo, Fermín López y Wojciech Szczęsny.

Por lo que se puede ver en redes sociales, todos los asistentes se la pasaron muy bien en el cumpleaños del delantero español, quien ya se encuentra concentrado de cara al inicio de la temporada el 23 de agosto.